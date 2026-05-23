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Bobby Deol को एक फोटो के कारण मिली थी Animal, संदीप रेड्डी वांगा ने एक्टर से कही थी ये बात

Bobby Deol On Animal Casting: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने फिल्म 'एनिमल' की कास्टिंग को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें अपनी फिल्म में क्यों लिया.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 23, 2026 7:09 PM IST
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बॉबी देओल ने फिल्म एनिमल में विलेन का रोल किया था.

बॉलीवुड स्टार्स रणबीर कपूर और बॉबी देओल (Bobby Deol) की फिल्म 'एनिमल' (Animal) साल 2023 में सिनेमाघरों में छा गई थी. हर कोई इसी फिल्म की बात कर रहा था. फिल्म की कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई. फिल्म 'एनिमल' में रणबीर कपूर लीड रोल में थे, वहीं बॉबी देओल ने विलेन का रोल किया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई से मेकर्स को मालामाल कर दिया था. फिल्म 'एनिमल' में रणबीर कपूर भले ही लीड रोल में थे लेकिन बॉबी देओल के काम ने लोगों का ध्यान खींचा था. अब एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने फिल्म 'एनिमल' मिलने की कहानी बताई है. उन्होंने बताया कि किस तरह से फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) ने उनसे संपर्क किया था. आइए जानते हैं कि बॉबी देओल ने क्या बताया है.

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बॉबी देओल की इस बात से प्रभावित थे संदीप रेड्डी वांगा

फिल्म 'एनिमल' के अबरार यानी बॉबी देओल हाल ही में शेखर सुमन के शो शेखर टुनाइट में मेहमान बनकर पहुंचे थे. उन्होंने इस दौरान अपने करियर को लेकर खुलकर बात की और उन्होंने याद कि एक समय ऐसा था जब उनके पास कोई काम नहीं था. बॉबी देओल ने ये भी बताया कि उन्हें फिल्म 'एनिमल' कैसे मिली थी. एक्टर ने बताया कि वह सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग (सीसीएल) खेलते हैं. सीसीएल के दौरान उनकी एक फोटो कहीं छपी होगी. उसी फोटो को देखकर संदीप रेड्डी वांगा उनके पास आए थे. संदीप रेड्डी वांगा ने उनको वो तस्वीर दिखाई और कहा कि इस तस्वीर में उनके जो एक्सप्रेशन हैं, उसी की वजह से वो उन्हें फिल्म 'एनिमल' में कास्ट करना चाहते हैं.

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फिल्म 'बंदर' में नजर आएंगे बॉबी देओल

संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी देओल को अपनी फिल्म 'एनिमल' में कास्ट किया. डायरेक्टर ने एक्टर को बताया कि उनका किरदार मूक है. बॉबी देओल ये बात सुनकर हैरान रग गए थे. एक्टर ने ये भी बताया था कि उन्होंने फिल्म 'एनिमल' में अबरार के लिए एक महीने साइन भाषा भी सीखी थी ताकि उनका रोल नेचुरल लग सके. बॉबी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' में नजर आने वाले हैं. बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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