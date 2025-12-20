जब 'इक्कीस' के सेट पर Dharmendra ने मांगी थी माफी, Bobby Deol ने शेयर किया पापा का ये अनदेखा वीडियो

Dharmendra Last Video: वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. बॉबी देओल ने अपने दिवंगत पिता का एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर आप इमोशनल हो जाएंगे.

बॉलीवुड इंडस्ट्री में 65 साल काम करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का बीते 24 नवंबर को निधन हो गया था. 89 साल के एक्टर के निधन ने उनके फैमिली मेंबर्स के साथ ही उनके तमाम चाहने वाले फैंस को हिलाकर रख दिया था. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म के दो ट्रेलर रिलीज किए हैं जो काफी पसंद किए जा रहे हैं. इसी बीच बॉबी देओल (Bobby Deol) ने अपने दिवंगत पिता अनदेखा वीडियो शेयर कर लोगों को इमोशनल कर दिया है. धर्मेंद्र का ये वीडियो उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के सेट का है. इस वीडियो में वह लोगों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर धर्मेंद्र ने माफी क्यों मांगी थी.

फिल्म 'इक्कीस' के सेट पर नजर आए थे धर्मेंद्र

बॉबी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र अपनी फिल्म 'इक्कीस' के सेट पर नजर आ रहे है और उनके साथ टीम नजर आ रही है. इस क्लिप में धर्मेंद्र के शूटिंग के हिस्से दिखाई दे रहे हैं तो फिल्म के रैपअप पर के धर्मेंद्र केक काटते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा था, 'मैं मैडॉक फिल्म्स के साथ काम करके बहुत खुश हूं. टीम और कैप्टन श्रीराम जी (डायरेक्टर श्रीराम राघवन) सभी बहुत कमाल के हैं. फिल्म को बड़ी खूबसूरती से बनाय है. मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को फिल्म देखनी चाहिए. मैं खुश हूं और दुखी भी हूं क्योंकि आज सेट पर आखिरी दिन है. मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं. कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना.' वहीं, सनी देओल ने भी इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बनी है फिल्म 'इक्कीस'

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' को लेकर काफी बज बना हुआ है. ये फिल्म सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बनी है. अरुण खेत्रपाल साल 1971 में पाकिस्तान के युद्ध लड़ते हुए सिर्फ 21 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए थे. फिल्म अरुण खेत्रपाल की भूमिका में अगस्त्य नंदा नजर आएंगे, वहीं धर्मेंद्र उनके पिता के रोल में दिखाई देंगे. फिल्म 'इक्कीस' से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया डेब्यू करने जा रही हैं. 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म 'इक्कीस' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

