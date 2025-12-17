बॉलीवुड एक्टर Dino Morea के पिता का निधन, सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट...

बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया के पिता रॉनी मोरिया का निधन हो गया है. जिसके बाद डिनो मोरिया ने अपने पिता को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट पर फैंस और कई सेलेब्स ने दुख जताया है.

बॉलीवुड गलियारे से एक बेहद ही दुखद और भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है. मशहूर मॉडल और एक्टर डिनो मोरिया (Dino Morea) के पिता रॉनी मोरिया (Ronnie Morea) अब इस दुनिया में नहीं रहे. पिता को खोने के गम में डूबे डिनो ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और अपने 'हीरो' को एक अंतिम विदाई दी है.

डिनो मोरिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने पिता की कुछ अनसीन और पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनके पिता के जवानी के दिनों की झलक दिखाई दे रही है. इन तस्वीरों के साथ डिनो ने जो कैप्शन लिखा है, वह किसी की भी आंखों में आंसू ला सकता है.

पिता के लिए एक्टर ने किया पोस्ट

डिनो मोरिया ने अपने पिता द्वारा सिखाए गए जीवन के पाठों को याद करते हुए लिखा कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी को हमेशा अपनी शर्तों पर जीना चाहिए. डिनो ने अपने पोस्ट में उन चीजों का जिक्र किया जो उनके पिता ने उन्हें विरासत में दिए हैं. उनके पिता ने सिखाया कि हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वह आखिरी हो, और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखें. वहीं वो कहते थे कि एक्सरसाइज करना, प्रकृति के बीच समय बिताना, समुद्र में तैरना और पहाड़ों की सैर करना यही असली जिंदगी है. अपने काम को पूरे जुनून के साथ करें, लेकिन साथ ही दूसरों के प्रति दयालु और अच्छे बनें. डिनो ने भावुक होते हुए आगे लिखा, "पापा, इन सभी सबकों को सिखाने के लिए आपका शुक्रिया. हम आपको बहुत याद करेंगे. मुझे पक्का यकीन है कि आपने ऊपर (स्वर्ग में) कहीं न कहीं पार्टी शुरू कर दी होगी, जहां सब नाच-गा रहे होंगे. जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, तब तक आप ऐसे ही कूल रहिएगा."

बॉलीवुड सितारों ने जाहिर किया दुख

डिनो मोरिया के पिता के निधन की खबर मिलते ही फिल्म जगत के उनके दोस्तों और फैंस ने शोक व्यक्त किया है. डिनो की पुरानी दोस्त और एक्स-गर्लफ्रेंड बिपाशा बासु ने इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना दी और श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा दोनों बहनों ने रॉनी मोरिया के निधन पर गहरा दुख जताया. इसके अलावा विशाल दडलानी, चंकी पांडे और संध्या मृदुल जैसे सितारों ने भी डिनो को हिम्मत बनाए रखने के लिए मैसेज किए और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

