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कौन था बॉलीवुड का वो एक्टर, जिसने एक ही फिल्म में जिए 9 किरदार; फिर लिखी अपनी मौत की तारीख! पहचानते हैं आप?

फिल्मों में डबल और ट्रिपल रोल में एक्टर्स को देखना आम बात है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने एक ही फिल्म में 9 अलग-अलग किरदारों को निभाकर इतिहास ही रच दिया था.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 9, 2026 9:45 AM IST
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कौन है वो एक्टर जिसने पर्दे पर एक ही फिल्म में जिए 9 किरदार?

Who is This Actor?: फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेसेस का डबल या ट्रिपल रोल देखना कोई नई बात नहीं है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से लेकर हेमा मालिनी (Hema Malini), गोविंदा (Govinda) और अजय देवगन (Ajay Devgn) तक कई बड़े सुपरस्टार्स को पर्दे पर डबल या ट्रिपल रोल में दर्शकों का मनोरंजन करते हुए देखा गया है, लेकिन क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि, एक ही एक्टर एक ही फिल्म में एक-दो और तीन नहीं बल्कि 9 अलग-अलग किरदार निभा सकता है? हालांकि, ये आज के समय में GFX और एडिटिंग की मदद से किया जा सकता है, लेकिन शायद हम आपको 70 के दशक के एक्टर से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसने एक ही फिल्म में 9 अलग-अलग किरदार निभाए थे.

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कौन है वो एक्टर जिसने एक फिल्म में निभाए 9 किरदार?

दरअसल, हम जिस वर्सेटाइल एक्टर की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि, कभी 'शोले' के ठाकुर बन कर तो कभी 'पति-पत्नी और वो' के रंजीत चड्ढा बनकर लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले एक्टर संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) हैं. उन्होंने अपने दम पर और टैलेंट से इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई थी. एक समय ऐसा भी था जब वो अपनी एक्टिंग और चार्मिंग लुक से अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को भी कड़ी टक्कटर देते थे. वहीं एक ही फिल्म में 9 अलग-अलग किरदार निभाकर तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया था. तो चलिए जानते हैं कि, वो मूवी कौन सी है.

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कौन सी थी वो फिल्म?

हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो साल 1974 में आई फिल्म 'नया दिन नई रात' है, जिसमें संजीव कुमार ने बेहद शानदार काम किया था. इसमें उनके अपोजिट एक्ट्रेस जया भादुड़ी यानी जया बच्चन नजर आईं थी. इस फिल्म में संजीव ने जिन 9 किरदारों को निभाया था वो सभी नौ रसों की तरफ इशारा करते थे. बता दें कि, संजीव (Sanjeev Kumar Movie) ने फिल्म में डॉक्टर से लेकर डाकू तक का रोल प्ले कया था और उन्होंने सभी किरदारों को इतनी परफेक्ट तरीके से निभाया था कि, उसने एक्टिंग का एक अलग लेवल ही सेट कर दिया था.

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क्या थी 'नया दिन नई रात' की कहानी?

ए. भीमसिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'नया दिन नई रात' की कहानी जया भादुड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें उन्होंने सुष्मा का किरदार निभाया था, जिसके पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं थी. इसलिए वो घर से भाग जाती हैं. इस तरह उनकी जिंदगी में एक नए तरह का रोमांच शुरू होता है. इसी दौरान उसे अलग-अलग किरदार भी मिलते हैं, जिसमें डॉक्टर कुरुपम से लेकर ढोंगी पंडित गोरखनाथ तक शामिल होते हैं और खास बात ये थी कि ये सभी किरदार संजीव कुमार ने अकेले निभाया था. मूवी रिलीज के बाद दर्शकों ने उनके काम को काफी सराहा था.

खुद की थी अपनी मौत की भविष्यवाणी

हिंदी सिनेमा की दुनिया के वर्सेटाइल एक्टर संजीव कुमार के इन 9 अलग-अलग चेहरों को इस खूबी से जिया कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा बैठे, लेकिन अफसोस पर्दे पर नौ जिंदगियां जीने वाला कलाक का यह समंदर असल जिंदगी में बेहद कम उम्र लेकर आया था और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि उन्हें अपनी मौत का अंदाजा सालों पहले ही लग गया था और उन्होंने इसकी भविष्वाणी भी कर दी थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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