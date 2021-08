Sunny Deol से वायरल वीडियो बनवाना पड़ा शख्स पर भारी, गुस्से में भड़के एक्टर ने कहा, 'तूने मुझे क्या इंद्रानगर का गुंडा..'

Sunny Deol lashes out on director for creating Damini dialogue: बॉलीवुड फिल्म स्टार सनी देओल (Sunny Deol) सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं। वो कभी-कभार ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ शेयर करते हैं। बावजूद इसके धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल का जलवा आज भी कम नहीं हुआ है। अब भी सनी देओल सोशल मीडिया पर जैसे ही कोई पोस्ट शेयर करते हैं वो मिनटों में वायरल होने लगती है। हाल ही में फिल्म स्टार ने एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें वो दामिनी का फेमस डायलॉग 'तारीख पर तारीख' की प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। Also Read - सपोर्टिंग रोल निभाकर सारी लाइमलाइट चुरा ले गए ये बॉलीवुड सेलेब्स, मुख्य किरदारों को दी थी मात, देखें PHOTOS

लेकिन उनसे इसकी रिहर्सल करवाने वाले शख्स का हाल जरुर बुरा था। जब कई कोशिशों के बावजूद भी उसे सनी देओल की सही पिच नहीं मिली तो एक्टर ने भड़कते हुए कहा, 'तूने मुझे क्या समझ रखा है। मैं इंद्रानगर का गुंडा हूं क्या।' सनी देओल का ये वीडियो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सनी देओल ने कैप्शन दिया है, 'नहीं होना मुझे वायरल यार।' सनी देओल का ये मजेदार वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

सनी देओल के वीडियो पर फैंस दे रहे हैं ऐसे कमेंट्स

फिल्म स्टार सनी देओल के इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'सर अगर आप ऐसे ही तारीख पर तारीख देते रहे तो सामने वाले इंसान को जरुर हार्ट अटैक आ जाएगा।' जबकि एक यूजर ने लिखा, 'वही एनर्जी 1993 वाली दामिनी' जबकि कुछ लोग सनी देओल के वही तेवर और वही स्टाइल की खूब तारीफ कर रहे हैं।

बेटों का करियर चमकाने में बिजी हैं करण देओल

फिल्म स्टार सनी देओल अब अपने बेटों के फिल्मी करियर पर ध्यान दे रहे हैं। उनके बेटे करण देओल को लेकर जल्दी ही अजय देवगन एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। जिसकी तैयारियां चल रही हैं। फिल्म इन दिनों प्री-प्रोडक्शन फेज में है। जबकि इधर, उनका दूसरा बेटा भी फिल्मों में किस्मत आजमाने की तैयारी में है।