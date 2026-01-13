बॉलीवुड की वो फिल्म, जिसने 2 करोड़ के बजट में छापे 20 करोड़ रुपए, 11 अवॉर्ड्स किए अपने नाम, ब्लॉकबस्टर हुए सभी गाने

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी और गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था. इस फिल्म को IMDb पर भी जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है. वहीं इस फिल्म ने कुल 11 अवॉर्ड्स भी जीते थे.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो वक्त को घुमा देती हैं. साल 1992 में एक ऐसी ही फिल्म आई थी, जिसने न केवल रोमांस और थ्रिलर की परिभाषा बदली, बल्कि कश्मीर के दर्द को संगीत के साथ पिरोकर हर भारतीय के दिल तक पहुंचाया. हम बात कर रहे हैं मणिरत्नम की मास्टरपीस फिल्म 'रोजा' की. आज के दौर में 'पैन-इंडिया' एक नया फैशन बन गया है, लेकिन हकीकत यह है कि निर्देशक मणिरत्नम ने तीन दशक पहले ही इस कहानी को सच कर दिखाया था.

क्या है फिल्म की कहानी?

'रोजा' की कहानी जितनी साधारण थी, उतनी ही शानदार भी थी. यह एक ऐसी लड़की की कहानी थी, जिसका पति एक सरकारी अधिकारी है. इन दोनों की नई नई शादी होती है. इसी बीच इस लड़की के पति को कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बंधक बना लिया जाता है. फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित थी और इसमें दिखाया गया कि कैसे एक आम महिला व्यवस्था और आतंकवाद से लड़ते हुए अपने पति को वापस लाने की जंग लड़ती है. देशभक्ति के जज्बे और इमोशन से भरी हुई यह फिल्म उस साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.

ए.आर. रहमान का डेब्यू

इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल इसकी कहानी नहीं थी, बल्कि इसका संगीत था. 'रोजा' वह फिल्म थी जिसने भारत को ए.आर. रहमान जैसा महान संगीतकार दिया. रहमान की यह डेब्यू फिल्म थी और उन्होंने अपने पहले ही कोशिश में इतिहास रच दिया. फिल्म में कुल 7 गाने थे और ताज्जुब की बात यह है कि सातों के सातों गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए. इस फिल्म का गाना ‘भारत हमको जान से प्यारा है’ आज भी यह गाना हर देशभक्ति के अवसर पर सुनने को मिलता है. ‘ये हसीं वादियां’ गाने को भी लोगों ने बहुत पसंद किया.

फिल्म ने जीते थे 11 अवॉर्ड्स

रहमान के संगीत का जादू ऐसा था कि तमिल के अलावा इन गानों को हिंदी, मलयालम, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में रीमेक किया गया. इस फिल्म के लिए रहमान को 'बेस्ट म्यूजिक कंपोजर' का नेशनल अवॉर्ड भी मिला. शानदार कहानी और बेस्ट गाने के साथ ही इस फिल्म की कमाई भी हैरान करने वाली थी. महज 2.20 करोड़ में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 20.9 करोड़ की कमाई की. उस कलेक्शन उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ा है. इस फिल्म ने कुल 11 अवॉर्ड्स जीते, जिसमें नेशनल अवॉर्ड्स भी शामिल थे. आज भी IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 8.1 है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

