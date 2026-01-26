ENG हिन्दी
न खान, न बच्चन... 83 साल पहले इस सुपरस्टार ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर, दी थी पहली 1 करोड़ी फिल्म; 3 साल तक पर्दे से नहीं थी उतरी

Bollywood Movie: आज के टाइम मे फिल्मों का 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरा सोचिए जब बॉलीवुड फिल्मों की कीमत चंद आने हुआ करती थी उस दौर में एक ऐसा सुपरस्टार एक फिल्म से ही बॉक्स ऑफिस का पूरा गणित बदलकर रख दिया.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 26, 2026 4:41 PM IST

Box Office Par 1 Crore Kamane Wali Pehli Film Kaun Si Thi?: आज बॉक्स ऑफिस पर हर शुक्रवार जब 100 करोड़ क्लब की रेस लगती है, तो ये बेहद नॉर्मल बात होती है, लेकिन सिनेमा के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब फिल्मों के लिए एक करोड़ का आंकड़ा छूना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था. ऐसे में सवाल ये उठता है कि, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की पहली 1 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म कौन सी थी? नहीं... तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सिनेमा को उसकी पहली एक करोड़ी फिल्म उस दौर में मिली थी जब फिल्मों की टिकट की कीमत चंद आने हुआ करती थी. आइए जानते हैं ये कमाल किस सुपरस्टार और फिल्म ने कर दिखाया था.

ये कहानी है 83 साल पुरानी फिल्म की

दरअसल, ये कहानी आज की नहीं बल्कि 83 साल पहले यानी साल 1943 की है, जब पूरा देश 'भारत छोड़ो आंदोलन' की आग में तप रहा था. उसी दौरान बड़े पर्दे पर एक फिल्म ने दस्तक दी जिसका नाम 'किस्मत' था. उस समय के दिग्गज डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए, बल्कि सफलता की एक ऐसी इबारत लिखी जो अगले कई दशकों तक अटूट रही.

ये बॉलीवुड की पहली 1 करोड़ी फिल्म

साल 1943 में आई 'किस्मत' वो फिल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा को पहली 1 करोड़ी फिल्म दी थी. इस मूवी में दादा मुनि यानी अशोक कुमार बतौर हीरो नजर आए थे, वहीं उनके अपोजिट एक्ट्रेस मुमताज शांति दिखाई दी थी. हीरो का अंदाज और अदाकार की सादगी का जादू दर्शकों पर ऐसा चला कि लोग दीवाने हो गए. अंग्रोजों से भारत को आजाद कराने के दौर में आई इस फिल्म का देशभक्ति गाना 'हिंदुस्तान हमारा है' उस समय आजादी के मतवालों के लिए एक नारा बन गया था.

3 साल तक पर्दे पर किया था राज

अशोक कुमार और मुमताज शांति की ये फिल्म उस दौर में सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि इमोशन बनकर दर्शकों के बीच आई थी. यही वजह थी कि, 'किस्मत' ने दो-चार हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 187 सप्ताह यानी 3 साल तक पर्दे पर अपना कब्जा जमाए रखा और 1 करोड़ कमाकर इस फिल्म ने वो इतिहास रखा जो किसी खान या बच्चन ने नहीं किया था. यह फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर मानी जाती है, जो कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में लगातार 3 साल तक चली थी.

इस फिल्म ने तोड़ा था रिकॉर्ड

फिल्म की कहानी एक एंटी-होरी किरदार और एक बिना शादी के प्रेग्नेंट होने वाली महिला के इर्द-गिर्द घूमती है. वहीं 'दूर हटो दुनियावालों', 'हिंदुस्तान हमारा है' जैसे गानों ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी. बता दें कि, 187 हफ्तों तक चलने का रिकॉर्ड 32 साल बाद 1975 में 'शोले' ने तोड़ा था.

