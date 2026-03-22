बॉलीवुड को मिल गया असली बब्बर शेर, आयुष्मान ने रणवीर सिंह की एक्टिंग देख सरेआम कह दी ये बड़ी बात...

आदित्य धर की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. रणवीर सिंह ने 'हमजा' के किरदार में बेस्ट एक्टिंग की है, जिसकी तारीफ आयुष्मान खुराना से लेकर अनुपम खेर तक कर रहे हैं.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है. 19 मार्च को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली इस फिल्म ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है, वहीं साथ में बॉलीवुड गलियारों में भी इसने अपनी छाप छोड़ी है. त्यौहारों के सीजन का फायदा इस फिल्म को भरपूर मिल रहा है, जिससे इसकी कमाई के आंकड़े अपने पिछले पार्ट के रिकॉर्ड्स को तोड़ते जा रहे हैं.



आयुष्मान खुराना का दिल जीतने वाला परफॉर्मेंस



फिल्म की सफलता के बीच एक्टर आयुष्मान खुराना का सोशल मीडिया रिव्यू चर्चा में बना हुआ है. आयुष्मान ने रणवीर सिंह की अदाकारी को पावरहाउस करार देते हुए उन्हें हिंदी सिनेमा का 'अनडिस्प्युटेड लॉयन' बताया है. आयुष्मान ने यह भी बताया कि फिल्म देखने के तीन दिन बाद भी वह इसके इफेक्ट से बाहर नहीं आ पाए हैं. आयुष्मान ने निर्देशक आदित्य धर की तारीफ करते हुए लिखा कि आदित्य ने यह साबित कर दिया है कि वे केवल एक ही जॉनर तक सीमित नहीं हैं. फिल्म के हर जॉनर में जो तालमेल दिखा, वह किसी मास्टरक्लास से कम नहीं है. रणवीर के बारे में आयुष्मान का कहना है कि उनकी परफॉर्मेंस ने किरदार को स्क्रीन की ऊंचाइयों से भी ऊपर पहुंचा दिया है.

सितारों का मिला भरपूर प्यार



केवल आयुष्मान ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के दिग्गज भी 'धुरंधर 2' के मुरीद हो गए हैं. अनुपम खेर ने फिल्म को हर पीढ़ी के लिए एक मेनडेटरी एक्सपीरियंस बताया है. वहीं अर्जुन कपूर ने रणवीर की फोटो शेयर कर अपनी खुशी व्यक्त की थी. आयुष्मान ने अर्जुन रामपाल की गरिमा, आर माधवन की बेहतरीन एक्टिंग और संजय दत्त के सिग्नेचर स्वैग की भी विशेष चर्चा की. साथ ही सारा अर्जुन, गौरव गेरा और राकेश बेदी के किरदारों ने भी फिल्म में जान फूंकी है.

इस बार की कहानी में क्या है खास?



अगर आप सोच रहे हैं कि यह पार्ट-1 जैसा ही कोई सीक्वल है, तो आप गलत हैं. जहां पहले पार्ट में हमने हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) को एक जासूस के रूप में दिखाया गया था, वहीं पार्ट-2 इसकी प्रीक्वल और सीक्वल दोनों का मिक्स-अप है. यह फिल्म हमजा के अतीत की कहानी को दिखाती है. इसमें दिखाया गया है कि आखिर हमजा इस खतरनाक मिशन का हिस्सा कैसे बना? देश की सुरक्षा के लिए जान हथेली पर रखकर आतंकियों के बीच शामिल होने के पीछे की असली वजह क्या थी? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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