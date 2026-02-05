ENG हिन्दी
Anil Kapoor से हो गई बड़ी गलती! 26 साल पुरानी फिल्म पर किया पोस्ट, भड़क उठा फैन; एक्टर को मांगनी पड़ी माफी

Anil Kapoor News: बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया था, लेकिन उस पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो यूजर को पसंद नहीं और एक्टर को माफी मांगनी पड़ी.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 5, 2026 10:25 AM IST

Anil Kapoor: बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर (Anil Kapoor) अपने डैशिंग लुक के साथ-साथ धमाकेदार डायलॉग डिलीवरी और शानदार फिटनेस को लेकर भी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. एक्टर की फिटनेस को देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि, वो 69 साल के हैं. हालांकि, अनिल अपनी किसी फिल्म (Anil Kapoor Movie) या फिटनेस सीक्रेट को लेकर नहीं बल्कि, अपनी एक पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट (Anil Kapoor Post) शेयर किया जिसे देखने के बाद यूजर इतना भड़क उठा की बॉलीवुड के 'लखन' को माफी मांगनी पड़ गई.

Anil Kapoor की 'पुकार' को पूरे हुए 26 साल

दरअसल, साल 2000 में आई राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) स्टारर फिल्म 'पुकार' (Pukar) को हाल ही में 26 साल पूरे हुए. ऐसे में इस खास मौके पर एक्टर ने फिल्म का पॉपुलर गाना 'सुनता है मेरा खुदा...' (Sunta Hai Mera Khuda Song) शेयर किया, लेकिन इस गाने को शेयर करते हुए वे ऐसी गलती कर बैठे, जिसके चलते उन्होंने सरेआम माफी मांगनी पड़ गई. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

Anil Kapoor ने कर दी ये बड़ी गलती!

अनिल कपूर ने अपने एक्स हैंडल पर फिल्म 'पुकार' के गाने 'सुनता है मेरा खुदा' की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'पुकार फिल्म का मेरा फेवरेट गाना, आज मैं इसे रिपीट पर सुनने वाला हूं.' इस पोस्ट के साथ उन्होंने फिल्म से जुड़ी खास-खास टीम का भी जिक्र किया लेकिन, इस दौरान वो उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का नाम लिखना भूल गए. बस फिर क्या था यही बात यूजर को बुरी लग गई औ उसने सोशल मीडिया पर एक्टर की क्लास लगा दी. दरअसल, 'पुकार' के इस गाने को इन्हीं दो सिंगर्स ने अपनी आवाज दी थी, जिनका नाम लेना एक्टर भूल गए.

Anil Kapoor पर भड़का फैन

अनिल कपूर (Anil Kapoor Viral Post) के इस पोस्ट में रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'यह शर्म की बात है सर कि आपने अपने ट्वीट में सिंगर उदित नारायण सर और कविता मैडम को छोड़कर बाकी सबका जिक्र किया है. ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में 90 के दशक के सिंगर्स के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव किया जाता है.' फैन के इस रिएक्शन पर एक्टर ने जवाब देते हुए लिखा, 'मैं माफी चाहता हूं. दोबारा उनके नाम के साथ रिपोस्ट करता हूं.' अनिल कपूर को उनकी गलती का एहसास होते ही उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखी और सुधारने की बात भी कही.


वहीं अगर बात करें अनिल कपूर (Anil Kapoor Upcoming Movies) के वर्कफ्रंट की तो जल्द ही फिल्म 'अल्फा' और 'किंग' में नजर आएंगे. इसके पहले वे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2' में दिखाई दिए थे.

