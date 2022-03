Amitabh Bachchan Tweet At mid Night: बॉलीवुड के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। बिग बी अपने पोस्ट को लेकर हरदम चर्चा में रहते। बात चाहे ट्विटर की हो या फिर इंस्टाग्राम, अमिताभ अपने फैंस के लिए पोस्ट करते हैं। कई बार तो बिग बी ऐसे ट्वीट कर देते है जिसे जिसे उनके फैंस समझ नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ही हाल ही में बिग बी ने ट्वीट करके सभी को कंफ्यूज में डाल दिया है। इस ट्वीट पर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। Also Read - Jhund Box Office Collection Day 1: पहले दिन ही Amitabh Bachchan ने चटा दी अजित कुमार को धूल, देखें आंकड़े

क्या लिखा बिग बी ने

अमिताभ बच्चन अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हरदम चर्चा में रहते है। ट्विटर पर उनके ट्वीट के नबंर अक्सर वायरल होते रहते हैं। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपनी निजी लाइफ के बारे में बताते रहते हैं। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वह काम की वजह से कई बार पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। उन्होंने खुद को 'नो स्पील क्लब' का हिस्स तक बता दिया था। ऐसा सच में भी देखने को मिला है। उन्होंने रात के 12 बजे एक ऐसा ट्वीट किया, जिसे पढ़ने के बाद उनके फैंस हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा, 'कहा था न?? माने नहीं तुम!! अब जाओ।'

T 4212 - कहा था न ?? माने नहीं तुम !! अब जाओ — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 5, 2022

फैंस ने बोली ये बात

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की इस पोस्ट पर उनके फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ड्राइवर टंकी फुल करवाने से मना कर रहा क्या सर? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, 'नहीं आपको छोड़कर नहीं जाएंगे... आप जहां लाइन आज भी वही से शुरू होती है।।।झुंड ने फिर दिखा दिया एक बार और।। प्रणाम आदरणीय सर जी।' आपको बता दे कि बिग बी जल्दी ही रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के साथ 'ब्रह्मास्त्र', 'रनवे 34', 'गुडबाय' और दीपिका पादुकोण के साथ 'द इंटर्न' के हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं।