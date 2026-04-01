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बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनीता आडवाणी को नहीं मिला राजेश खन्ना की पत्नी का दर्जा, याचिका हुई खारिज

दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना की कथित लिव-इन पार्टनर अनीता आडवाणी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को कानूनी तौर पर शादी का दर्जा देने की मांग की थी.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 1, 2026 3:53 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनीता आडवाणी को नहीं मिला राजेश खन्ना की पत्नी का दर्जा, याचिका हुई खारिज
rajesh khanna

राजेश खन्ना यानी काका ने साल 2012 में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी विरासत और उनके बंगले 'आशीर्वाद' को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक्ट्रेस अनीता आडवाणी लंबे समय से यह दावा करती रही हैं कि वह राजेश खन्ना के साथ एक पत्नी की तरह उनके घर में रहती थीं. हालांकि, कोर्ट ने इसे साफ खारिज कर दी है.

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हाई कोर्ट का सख्त रुख

जस्टिस शर्मिला देशमुख की बेंच ने अनीता आडवाणी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने साल 2017 के डिंडोशी सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. दरअसल, सिविल कोर्ट ने पहले ही उनके दावे को आधारहीन मानकर खारिज कर दिया था. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसी पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए साफ कह दिया 'फर्स्ट अपील डिसमिस्ड'. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न केवल अनीता आडवाणी के वकीलों की दलीलें सुनीं, बल्कि डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के पक्ष को भी गंभीरता से समझा. हालांकि कोर्ट का आदेश अभी आना बाकी है, लेकिन संक्षिप्त फैसले ने यह साफ कर दिया है कि अनीता को कानूनी पत्नी का दर्जा नहीं मिल सकता.

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क्या था पूरा विवाद?

यह कानूनी लड़ाई राजेश खन्ना के निधन के तुरंत बाद शुरू हुई थी. अनीता आडवाणी ने आरोप लगाया था कि काका के अंतिम दिनों में वह उनकी देखरेख कर रही थीं, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार ने उन्हें उनके बंगले 'आशीर्वाद' से जबरन बाहर निकाल दिया. अनीता का तर्क था कि उनका रिश्ता 'इन द नेचर ऑफ मैरिज' यानी शादी के जैसा था, इसलिए उन्हें घरेलू हिंसा कानून के तहत सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए.

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परिवार पर लगे आरोपों का इतिहास

अनीता आडवाणी ने केवल शादी का दर्जा ही नहीं मांगा था, बल्कि उन्होंने अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना और डिंपल कपाड़िया के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराया था. हालांकि, साल 2015 में ही हाई कोर्ट ने उस मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि अनीता और राजेश खन्ना का रिश्ता कानूनी रूप से शादी की परिभाषा में फिट नहीं बैठता. कोर्ट का मानना था कि लिव-इन रिलेशनशिप को हर परिस्थिति में शादी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब कानूनी रूप से पहली पत्नी मौजूद हों. अनीता आडवाणी के लिए यह फैसला एक बड़े कानूनी झटके की तरह है. इस आदेश के बाद अब राजेश खन्ना की संपत्ति और उनकी आधिकारिक विरासत पर डिंपल कपाड़िया और उनके बच्चों का दावा और भी पुख्ता हो गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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