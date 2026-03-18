श्रीदेवी की याद में टूटे बोनी कपूर, बयां की एक्ट्रेस की वो इच्छा जो रह गई अधूरी...

मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने अपनी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी के साथ एक एडिटेड फोटो शेयर की है. जहां इस तस्वीर को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. इस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ ही बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ खास कैप्शन भी लिखा है.

दिग्गज फिल्ममेकर बोनी कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी को याद करते हुए एक तस्वीर शेयर की है. भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी को फैंस आज भी याद करते हैं. जहां बोनी कपूर द्वारा शेयर की है इस तस्वीर ने फैंस की आंखों को नम कर दिया है. उन्होंने अपने हालिया और चौंकाने वाले बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद श्रीदेवी के साथ अपनी एक एडिटेड फोटो शेयर की है, जो उनके अटूट प्यार की गवाह बनी है.

फिट अवतार में श्रीदेवी के साथ 'मुलाकात'

बोनी कपूर ने इंस्टाग्राम पर बहुत ही खास एडिटेड तस्वीर साझा की है. इस तस्वीर में वह अपने आज के फिट, दुबले और बदले हुए अवतार में नजर आ रहे हैं और वो श्रीदेवी के साथ खड़े दिख रहे हैं. उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “मुझे पूरा यकीन है कि श्री मुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश होतीं।” यह तस्वीर दिखाती है कि बोनी आज भी हर उपलब्धि में अपनी पत्नी की मौजूदगी को महसूस करते हैं.

श्रीदेवी का अधूरा सपना हुआ पूरा

बोनी कपूर अपनी लाइफ के ज्यादातर हिस्से में ओवरवेट रहे हैं. जहां उनकी बेटी जाह्नवी कपूर ने एक पुराने इंटरव्यू में यह बताया था कि उनकी मां यानी श्रीदेवी हमेशा चाहती थीं कि बोनी अपनी हेल्थ पर ध्यान दें. वे उन्हें वॉक पर ले जाने और हेल्दी डाइट के लिए काफी प्रेरित करती थीं. वहीं आज जब उन्होंने अपना वजन घटा लिया है और अपना वार्डरोब व हेयरस्टाइल भी बदल लिया है, तो बोनी को श्रीदेवी की कमी सबसे ज्यादा खल रही है.

जाह्नवी और खुशी के लिए प्रेरणा

बोनी कपूर का यह बदलाव न केवल उनके फैंस के लिए बल्कि उनकी दोनों बेटियों जाह्नवी और खुशी कपूर के लिए भी एक बड़ा मैसेज है. जाह्नवी तो हमेशा कहती रही हैं कि उनकी मां पिता की हेल्थ को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती थीं. आज बोनी का यह नया वर्जन श्रीदेवी की उसी चिंता और प्यार को एक सम्मान की तरह है.

'मिस्टर इंडिया' के सेट से शुरू हुई थी दास्तां

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोनी और श्रीदेवी की प्रेम कहानी किसी मूवी से कम नहीं थी. दरअसल 1987 में 'मिस्टर इंडिया' के सेट पर दोनों का सफर शुरू हुआ और 1996 में शादी के बंधन में बंध गया. 2018 में दुबई में हुए एक हादसे ने भले ही श्रीदेवी को शारीरिक रूप से उनसे अलग कर दिया, लेकिन बोनी आज भी अपनी पोस्ट्स के जरिए उस दौर की यादें ताजा रखते हैं जब वे श्रीदेवी को उनकी उम्र को लेकर चिढ़ाया करते थे.

यादों में आज भी जिंदा हैं 'चांदनी'

बोनी कपूर अक्सर श्रीदेवी के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हैं. पिछला साल हो या यह साल, बोनी की हर पोस्ट यह बताती है कि उनके दिल में श्रीदेवी की जगह आज भी वैसी ही है. फैंस भी उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊपर से श्रीदेवी निश्चित रूप से मुस्कुरा रही होंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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