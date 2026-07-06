Anshula Kapoor की शादी की रस्में शुरू! विदाई से पहले रो पड़े बोनी कपूर, बेटी और दामाद के लिए कह दी बड़ी बात

Anshula Kapoor Wedding: बोनी कपूर की लाडली अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर बस चंद समय में शादी के बंधन में बंध जाएंगे. हालांकि, विदाई से पहले ही पिता की आंखें नम हो गईं और बेटी और दामाद के लिए बड़ी बात कह दी.

बेटी की विदाई से पहले इमोशनल हुए बोनी कपूर

Boney Kapoor Emotional Post Viral: कपूर खानदान में इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवारों में से एक बोनी कपूर (Boney Kapoor) के घर शहनाई बजने जा रही है. दरअसल, फिल्ममेकर की लाडली बेटी और एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) की प्यारी बहन अंशुला कपूर (Anshula Kapoor) आज यानी 6 जुलाई 2026, को अपने मंगेतर रोहन ठक्कर (Rohan Thakkar) के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वहीं शादी से ठीक पहले की रस्मों और प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिन्होंने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. वहीं पापा बोनी कपूर ने भई बेटी के वेडिंग फंक्शन्स की कुछ फोटोज पोस्ट की है, जिसमें वह बेहद इमोशनल नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के लिए कुछ ऐसा लिखा है, जो हर बेटी का दिल जीत लेगा.

Boney Kapoor का इमोशनल पोस्ट वायरल

बोनी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अंशुला कपूर के प्री-वेडिंग फंक्शन्स की कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें पूरा कपूर परिवार अपनी लाडली पर प्यार बरसाने पहुंचा. भाई अर्जुन कपूर तो हर रस्म में आगे-आगे रहे ही, वहीं उनके साथ जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया कपूर, सोनम कपूर, करिश्मा कपूर और नीतू कपूर समेत पूरा परिवार एक साथ झूमता और एन्जॉय करता नजर आया. सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. लेकिन बेटी की जिंदगी के इस सबसे बड़े दिन पर पापा बोनी कपूर अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए. उन्होंने पिक्टर्स की सीरीज शेयर करते हुए दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा.

बोनी कपूर ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मेरी जीनियस और बेहद खूबसूरत बेटी अंशुला की रोहन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है. ये दोनों सच में एक-दूसरे के लिए ही बने हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी यह नई जर्नी हमेशा-हमेशा के लिए खुशियों से भरी रहेगी.' जैसे ही ये फोटोज सामने आई फैंस से सेलेब्स तक हर कोई अंशुला को उनके नए सफर की शुभकामनाएं दे रहा है.

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क्या है अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी का वेन्यू?

आपको बता दें कि, अंशुला और रोहन की शादी मुंबई के ताज लैंड होटल में होगी. शादी के बाद एक कॉकटेल पार्टी का भी आयोजन किया गया है. इसके लिए एक मॉडर्न इंडियन ड्रेस कोड थीम रखी गई है. फिलहाल पूरी कपूर फैमिली अंशुला की शादी को एंजॉय कर रही हैं वहीं फैंस उनकी शादी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…