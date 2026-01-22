Border 2: 10.34 मिनट या फिर 9 मिनट 3 सेकेंड... बीते 28 सालों में 'घर कब आओगे' को मिले दो वर्जन, कौन सा है बेहतर?

Border 2 Version of Ghar Kab Aaoge is best: अहान शेट्टी और सनी देओल, वरुण धवन की फिल्म 'बॉर्डर 2' में 'घर कब आओगे' का नया वर्ज देखने को मिला है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि पुराने और नए वर्जन में से कौन सा बेहतर है.

Border 2 Ghar Kab Aaoge is best: फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) की वजह से वरुण धवन (Varun Dhawan), सनी देओल (Sunny Deol) और अहान शेट्टी (Ahan Shetty) की लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से हंगामा मचा हुआ है. कभी फिल्म के डायलॉग वायरल होते हैं तो भी फिल्म के गाने... फिल्म 'बॉर्डर 2' ने जैसे लोगों के दिमाग पर घर कर लिया है. ऐसे में अगर फिल्म 'बॉर्डर 2' के गानों की बात न हो तो नइंसाफी होगी. आज हम आपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं फिल्म 'बॉर्डर 2' के हिट गाने घर कब आओगे के बारे में... पुरानी फिल्म का ये गाना फिल्म 'बॉर्डर 2' में भी नजर आने वाला है. हालांकि पुराने और नए वर्जन में काफी बदलाव हैं. बॉर्डर 2 में रिलीज किए गए 9 मिनट 3 सेकेंड के इस गाने में सनी देओल और उनके बाकी साथियों के साथ परिवार को मिस करते नजर आए थे. सोनू निगम और रूप सिंह राठौर ने इस गाने को अपनी सुरीली आवाज में गाया था. 9 मिनट में इन दोनों सिंगर्स फैंस को इमोशल कर दिया था. वहीं नया गाना पुराने से थोड़ा अलग है.

फिल्म बॉर्डर 2: 'घर कब आओगे' का कौन सा वर्जन है बेहतर?

फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) के इस गाने की लंबाई 10.34 मिनट है. फिल्म 'बॉर्डर 2' के इस गाने को दिलजीत दोसांझ, विशाल मिश्रा, सोनू निगम और अरिजीत सिंह ने मिलकर गाया है. जैसे ही फिल्म 'बॉर्डर 2' का ये गाना रिलीज हुआ वैसे ही फैंस के बीच हंगामा मच गया था. लंबा होने के बाद भी नए गाने को लोग पचा नहीं पाए. फैंस का कहना है कि घर कब आओगे में वरुण धवन ने घटिया एक्टिंग की है. इसके अलावा लोगों ने सोनू निगम की आवाज को बेकार बता दिया था. फैंस का कहना था कि फिल्म 'बॉर्डर 2' के मेकर्स ने इस बारे गाने को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. हालांकि फिल्म 'बॉर्डर 2' के इस गाने के साथ खास छेड़खानी नहीं की गई है.

क्या है 'घर कब आओगे' का वर्डिक्ट

गाने में आप ओरिजनल लिरिक्स सुन सकते हैं. नया गाना भी पहले ही तरह इमोशनल तो कर देगा आपको लेकिन इसका म्यूजिक थोड़ा नया है. कुल मिलाकर देखा जाए तो नए ने अब तक भी पुराने की रंगत को हाथ से नहीं जाने दिया है. घर कब आओगे के पुराने वर्जर को लोग नए के आगे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं. बता दें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने का नया वर्जर एक अलग अंदाज में शूट किया गया है. हालांकि कहीं कहीं आपको इस गाने में भी पुराने जमाने की खुशबू आएगी.

