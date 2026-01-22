ENG हिन्दी
Border 2 की रिलीज से पहले अफगानिस्तान से वायरल हुआ मात्र 16 सेकेंड का ये वीडियो, इंटरनेट पर खूब किया जा रहा है सर्च

Minute Video of Afghanistani Video for Border 2: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी की फिल्म 'गदर 2' का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर दावा किया जा रहा है कि फिल्म 'गदर 2' अफगानिस्तान में भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है. चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 22, 2026 11:35 AM IST

सनी देओल (Sunny Deol), वरुण धवन (Varun Dhawan) और अहान शेट्टी (Ahan Shetty) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने इस समय सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा रखा है. अब ये तो हर कोई जानता है कि जब जब सिल्वर स्क्रीन पर भारत और पाक की लड़ाई होती है तब तब बॉक्स ऑफिस पर भूचाल आ जाता है. फिल्म धुरंधर इस बात का सबूत है. धुरंधर का खुमार अभी लोगों के सिर से ठीक से उतरा भी नहीं था कि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दस्तक दे दी है. कुछ समय में ही सनी देओल की मच अवेडेट फिल्म रिलीज हो जाएगी. रिलीज से पहले ही फिल्म 'बॉर्डर 2' का तगड़ा बज्ज बना हुआ है. हाल ये है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' का क्रेज पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी पहुंच गया है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं इस बात का सबूत है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा 16 सेकेंड का एक वीडियो जिसे लगातार इंटरनेट पर सर्च किया जा रहा है. ये वीडियो सीधा अफगानिस्तान से लीक हुआ है. चलिए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसको बार बार देख रहे हैं.

राशिद खान ने जीता हर इंडियन का दिल

वायरल हो रहे इस वीडियो को अफगानिस्तान के जानेमाने क्रिकेटर राशिद खान ने शेयर किया है. वीडियो में राशिद खान दुबई की सड़क के किनारे खड़े दिखे. इस दौरान राशिद खान आग पर भुट्टा भून रहे थे. इस वीडियो को शेयर करते हुए राशिद खान ने लिखा, फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) तो मैं जरुर देखने जाने वाला है. अब बस मुझे ये देखना है कि जब मैं ये वीडियो शेयर करूंगा तो क्या होगा. राशिद खान के इस वीडियो ने एक बात तो साफ कर दी है कि उन्होंने फिल्म 'बॉर्डर 2' देखने की तैयारी पूरी कर ली है. तभी तो फिल्म देखने के लिए देसी अंदाज में पॉपकॉर्न भून रहे हैं.

फिल्म 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग ने मचाया बवाल

राशिद ने इस वीडियो में फिल्म 'बॉर्डर 2' की पूरी कास्ट को टैग किया है. जिसके जवाब में अहान शेट्टी और वरुण धवन ने भी इस पोस्ट पर कमेंट किया. सुनील शेट्टी ने लिखा, ये हुई न बात..., वहीं अहान शेट्टी ने लिखा, लॉट्स ऑफ लव भाई... वरुण धवन ने कमेंट किया, हां भाई... अब सोशल मीडिया पर राशिद खान की इस वीडियो ने आग लगा दी है. माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में भी फिल्म 'बॉर्डर 2' ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है. एकवांस बुकिंग ने तो फिल्म 'बॉर्डर 2' को इंडिया में पहले ही हिट बना दिया है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की है.

