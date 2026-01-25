'मेरे पास बॉर्डर देखने के पैसे नहीं थे', Border 2 में छाए दिलजीत दोसांझ को याद आए संघर्ष के दिन

Diljit Dosanjh Video: फिल्म 'बॉर्डर 2' के एक्टर दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने संघर्ष के दिनों को याद किया है. आइए जानते हैं कि एक उन्होंने क्या कहा है.

एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) इन दिनों अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने फिल्म में एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभाया है. 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दो दिन में बॉक्स ऑफिस पर करीब 70 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से समझा सकता है कि फिल्म को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीत दिलजीत दोसांझ ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया है. उन्होंने बताया है कि उनके बचपन में एक समय ऐसा था जब उनके पास पैसे नहीं थे. इसके साथ ही बताया कि साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' देखने का बहुत मन था लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे. आइए जानते हैं कि 'बॉर्डर 2' एक्टर दिलजीत दोसांझ ने और क्या बताया है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' एक्टर ने कही ये बात

फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज के बाद दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह कह रहे हैं, 'मुझे याद है कि जब बॉर्डर आई थी तब मेरे कई पड़ोसी इसे देखने के लिए गए थे और मेरा भी मन देखने का था, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. मेरी फैमिली भी मुझे पैसे नहीं दे सकती थी क्योंकि उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे. मैं उस समय फिल्म को देखना चाहता था. मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा.' दिलजीत दोसांझ ने फिल्म 'बॉर्डर 2' में अपने रोल निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में कहा, 'उनका जो किरदार कितना ही शानदार है, अगर आपने उनके बारे में कभी पढ़ा है तो उनके बारे में जानते होंगे. आपको उनके जीवन के बारे में जरूर पढ़ना और समझना चाहिए.'

फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आ रहे ये सितारे

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' में दिलजीत दोसांझ के अलावा सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा नजर आ रही है. इस फिल्म को टी-सीरीज ने प्रोड्यूस किया है. वहीं, साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' के डायरेक्टर जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता भी फिल्म 'बॉर्डर 2' से जुड़े हुए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

