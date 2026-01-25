Border 2 की धांसू कमाई के बीच Sunny Deol की नई फिल्म का ऐलान, इस एक्ट्रेस संग करने जा रहे काम...

Sunny Deol New Movie: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों फिल्म 'बॉर्डर 2' से छाए हुए हैं. इसी बीच उनकी नई फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया है. उनके फैंस खुश हो गए हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) बीती 23 जनवरी से फिल्म 'बॉर्डर 2' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं. इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. मल्टी-स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' ने पहले वीकेंड पर 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म ने साल 2026 की शुरुआत अच्छी कर दी है. इसी बीच सनी देओल की नई फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया गया है. दरअसल, रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट साउथ के डायरेक्टर एआर मुरुगदास के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं. इस फिल्म में सनी देओल के साथ साउथ की एक्ट्रेस की नजर आने वाली हैं.

सनी देओल के फैंस हुए एक्साइटेड

सनी देओल की नई फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. एक्सेल एंटरटेनमेंट और एआर मुरुगादॉस की इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मदारी बालाजी गणेश के साथ है. वह इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं. फिल्म में सनी देओल के साथ साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस ज्योतिका काम करते नजर आएंगी. सनी देओल और ज्योतिका की इस फिल्म का नाम 'एंटनी' हो सकता है क्योंकि जो सामने फोटो आई है, उसमें क्लैपबोर्ड यही लिखा है. फैस साउथ एक्ट्रेस और बॉलीवुड एक्टर को साथ में देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं. सनी देओल और ज्योतिका की इस फिल्म की शूटिंग फरवरी, 2026 में शुरू हो जाएगी.

TRENDING NOW

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने कर लिया इतना कलेक्शन

सनी देओल की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो बालाजी गणेश की इस फिल्म के अलावा 'रामायण', 'लाहौर 1947', 'गबरू', 'इक्का', 'बाप', 'सूर्या' जैसी कई मूवीज में काम करते नजर आएंगे. उनकी मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. सनी देओल इन दिनों डायरेक्टर अनुराग सिंह की फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, सोनमा बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा और आन्या सिंह नजर आ रही हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन पर नजर डालें तो पहले दिन 32.10 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 40.59 करोड़ रुपये की कमाई की है. वहीं, तीसरे दिन खबर लिखे जाने तक 28.93 करोड़ रुपये कमा लिए थे. इस तरह से फिल्म 'बॉर्डर 2' ने पहले वीकेंड पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. गौरतलब है कि ये फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more