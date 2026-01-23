'सनी पाजी जैसा बेटा भगवान सभी को दे', मां प्रकाश कौर का हाथ थामे नजर आए 'बॉर्डर 2' एक्टर, वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन

Sunny Deol Video: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इस समय अपनी मूवी 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में बने हैं. इसी बीच उनका वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी प्रकाश कौर के साथ नजर आ रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हुए हैं और इसका कारण फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) है. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही लोगों पर अपना असर छोड़ना शुरू कर दिया. दरअसल, फिल्म 'बॉर्डर 2' देखने के बाद लोग रिएक्शन दे रहे हैं और इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं. इसी बीच रील लाइफ के अलावा रियल लाइफ में सनी देओल की काफी तारीफ हो रही है. दरअसल एक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी प्रकाश कौर के साथ नजर आ रहे हैं. 'बॉर्डर 2' एक्टर का वीडियो देखकर लोग खुश हो गए और तारीफ वाले कमेंट की झड़ी लगा दी.

सनी देओल का वीडियो हुआ वायरल

सनी देओल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. 'इंस्टेंट बॉलीवुड' के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें वीडियो आप देख सकते हैं कि सनी देओल अपनी प्रकाश कौर का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. मां के प्रति बेटे का समर्पण देखकर लोग इमोशनल हो गए और 'बॉर्डर 2' एक्टर की जमकर सराहना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'सनी पाजी जैसा बेटा भगवान सभी को दे.' एक यूजर ने लिखा है, 'मां के बिना सबकुछ अधूरा है.' एक यूजर ने लिखा है, 'सनी पाजी पूरा परिवार का खयाल रखते हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'पहले मां ने संभाला था अब उनकी बारी संभालने की है.'

सनी देओल के पिता धर्मेंद्र का हो चुका है निधन

बताते चलें कि सनी देओल के पिता और वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. इसके बाद से सनी देओल अपनी मां प्रकाश का पूरा खयाल रख रहे हैं. एक्टर अक्सर अपनी मां के साथ के वीडियोज शेयर करते रहते हैं. इससे पता चलता है कि मां और बेटे के बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है. गौरतलब है कि धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर के साथ शादी की थी. दोनों के चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं. धर्मेंद्र ने साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली थी औ दोनों के दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं. धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हेमा मालिनी के साथ शादी की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

