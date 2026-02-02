Border 2 के बाद 'लाहौर 1947' से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगे Sunny Deol, तोड़ेंगे कमाई का हर रिकॉर्ड?

Lahore 1947 Update: सनी देओल की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 पर नया अपडेट आया है. फिल्म की कमाई को लेकर प्रीडिक्शन हुआ है. दावा है कि फिल्म धांसू कमाई करेगी.

Lahore 1947 Update: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने के लिए मिल रहा है. अभिनेता की जो भी फिल्म रिलीज हो रही है, जो तहलका मचा रही है. गदर 2, जाट के बाद बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में आई और छा गई. इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सनी देओल नई फिल्म के साथ वापिस आ रहे हैं. सनी देओल की अगली फिल्म लाहौर 1947 है, जो साल 2026 में ही रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर दावा किया जा रहा है कि कमाई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और अब इस पर ट्रेड एक्सपर्ट्स की भी राय सामने आ गई है. आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने फिल्म को लेकर क्या कहा है.

लाहौर 1947 पर क्या बोले एक्सपर्ट

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें तरण आदर्श की तरफ से फिल्म लाहौर 1947 को लेकर भविष्यवाणी की गई है. तरण आदर्श ने फिल्म को लेकर बताया कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी काफी समय बाद एक साथ आ रहे हैं और इस पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं. राजकुमार संतोषी ने काफी पहले कहा था कि यह उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है और इस वह काफी समय से बनाना चाहते हैं. जब कोई भी इंसान किसी प्रोजेक्ट से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ होता है तो उसका असर स्क्रीन पर दिखता है और फिल्म में आमिर खान के प्रोड्यूसर होने और राजकुमार संतोषी के क्रिएटिव इनपुट से काफी शानदार होगा. तरण आदर्श ने दावा किया है कि वह दोनों मिलकर अब चौका मारेंगे.

TRENDING NOW

फिल्म 1947 पर आमिर खान और सनी देओल ने क्या मिलाया हाथ?

इसके अलावा, फिल्म लाहौर 1947 पर ट्रेंड एनालिस्ट अतुल मोहन ने कहा कि राजकुमार संतोषी हमारी इंडस्ट्री के सबसे अच्छे कमर्शियल फिल्म मेकर में से एक हैं. उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया है. अगर इस प्रोजेक्ट में दम नहीं होता तो आमिर कान कभी इसे सपोर्ट करने आगे नहीं आते. इसके अलावा, सनी देओल को मनाना भी मुश्किल है. इसलिए, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं.

कैसी है फिल्म लाहौर 1947 की कास्ट?

बता दें कि फिल्म लाहौर 1947 का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं, जिन्होंने सनी देओल की फिल्म घायल, दामिनी और घातक को डायरेक्ट किया था. इस फिल्म के जरिए सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर धमाका करने के लिए लौट रही है. फिल्म में सनी देओल के साथ आमिर खान एक कैमियो में नजर आएंगे. इनके अलावा, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more