ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Varun Dhawan ने सरेआम दिखाई Udit Narayan के साथ बेरुखी, Video देख लोग बोले- 'समंदर को एक बूंद स...

Varun Dhawan ने सरेआम दिखाई Udit Narayan के साथ बेरुखी, Video देख लोग बोले- 'समंदर को एक बूंद से...'

Varun Dhawan इन दिनों 'बॉर्डर 2' में अपनी एक्टिंग को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दिग्गज सिंगर उदित नारायण के साथ बेरुखी से पेश आते नजर आ रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 19, 2026 4:24 PM IST

Varun Dhawan ने सरेआम दिखाई Udit Narayan के साथ बेरुखी, Video देख लोग बोले- 'समंदर को एक बूंद से...'

Varun Dhawan Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर दर्शकों के बीच तक 'बॉर्डर 2' (Border 2) का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसके ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. वहीं फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स ने एक इवेंट का आयोजन किया, जिसमें इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटी को इनवाइट किया गया. 'बॉर्डर 2' (Border 2 Event) के इस इवेंट में सोनू निगम से लेकर उदित नारायण (Udit Narayan ) तक कई दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की, लेकिन इस दौरान वरुण धवन (Varun Dhawan) ने कुछ ऐसा कर दिया जो अब इंटरनेट पर न सिर्फ वायरल हो रहा है बल्कि, एक्टर (Varun Dhawan Viral Video) एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं.

Also Read
Border 2: सरहद के असली हीरोज के बीच पहुंची 'बॉर्डर 2' की स्टारकास्ट, कारवार में भारतीय नौसेना को दिया खास ट्रिब्यूट

वरुण धवन ने उदित नारायण के साथ की ये हरकत

दरअसल, 'बॉर्डर 2' इवेंट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वरुण धवन सितारों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस क्लिप में ये भी देखा जा सकता है कि, इस इवेंट में बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर उदित नारायण भी पहुंचे और उन्होंने वरुण से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही एक्टर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और पूरी तरह से वे सिंगर को इग्नोर करते दिखे. यहां तक की वीडियो में वरुण का बिहेवियर कई यूजर्स को खटका भी.

Also Read
Border 2 के 3 मिनट 35 सेकंड के Trailer में दिखे वो 5 सीन जो आंखों से निकाल देंगे आंसू! मां-बेटे की विदाई चीर देगा दिल

TRENDING NOW

फैंस को नहीं भाया वरुण धवन का बर्ताव

वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि, आई कॉन्टैक्ट होते हुए भी वरुण न तो उदित से नमस्ते करते हैं और न ही उन्हें गले लगाते हैं यहां तक की हाथ मिलाने से भी कतराते हैं. 'बॉर्डर 2' एक्टर का दिग्गज सिंगर के साथ ऐसा बर्ताव देखकर अब नेटिजन्स एक बार फिर से वरुण को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Also Read
Border 2: 'संदेसे आते हैं' की गूंज, जैसलमेर में लॉन्च से पहले Ahaan Shetty से Varun Dhawan का दिखा खास अंदाज, वीडियो वायरल

वरुण धवन को लेकर नेटिजन्स ने कही ये बातें

वरुण धवन के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'इज्जत करना नहीं जानता अपने बड़ों की.' दूसरे ने लिखा, 'घमंडी है वरुण धवन ज्यादा' तीसरे ने लिखा, 'फ्लॉप एक्टर वर्सेज लेजेंडरी सिंगर' एक अन्य ने लिखा, 'समंदर को एक बूंद से फर्क नहीं पड़ता उदित जी महासागर हैं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्टर के इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

आपको बता दें कि, सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी नजर आएंगे. ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसके लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Border 2 Udit Narayan Varun Dhawan Varun Dhawan News Varun Dhawan Viral Video