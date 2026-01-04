ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'ऐसी गंदगी...' Border 2 की Sonam Bajwa के स्टेज तोड़ डांस ने खड़ा किया बवाल, एक्ट्रेस को द...

'ऐसी गंदगी...' Border 2 की Sonam Bajwa के स्टेज तोड़ डांस ने खड़ा किया बवाल, एक्ट्रेस को देख क्यों भड़का पंजाबी समुदाय

Sonam Bajwa Trolled: फिल्म बॉर्डर 2 की एक्ट्रेस सोनम बाजवा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिस वजह से वह काफी ट्रोल हो रही हैं. पंजाबी समुदाय के लोग सोनम को ट्रोल कर रहे हैं. आइए आपको वजह बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: January 4, 2026 12:20 PM IST

'ऐसी गंदगी...' Border 2 की Sonam Bajwa के स्टेज तोड़ डांस ने खड़ा किया बवाल, एक्ट्रेस को देख क्यों भड़का पंजाबी समुदाय

Sonam Bajwa Trolled: पंजाबी फिल्मों की खूबसूरत एक्ट्रेस सोनम बाजवा बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं. एक्ट्रेस अब फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आएंगी और उन्हें इस फिल्म में देखने के लिए फैंस बेकरार हैं. सोनम इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 की वजह से लगातार फैंस से बातचीत कर रही हैं लेकिन अब सोनम बाजवा को फैंस का गुस्सा झेलना पड़ रहा है. एक्ट्रेस का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह स्टेज पर डांस कर रही हैं. इस वीडियो में सोनम के डांस मूव्स कमाल के हैं लेकिन कई लोगों को एक्ट्रेस का ये अंदाज पसंद नहीं आया और इसी वजह से वह पूरी तरह ट्रोल हो रही हैं.

Also Read
Year Ender 2025: Kriti Sanon या Aneet Padda कौन बनीं फैंस की पहली पसंद? इस साल इन 7 हसीनाओं का रहा जलवा

सोनम बाजवा का डांस देख भड़के लोग

नए साल के मौके पर जगह जगह इवेंट्स हुए हैं, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया गया. एक इवेंट में सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) ने अपना जलवा दिखाया. यहां पर स्टेज पर सोनम ने आग लगा दी. एक्ट्रेस ने सिल्वर कलर की शॉर्ट ड्रेस में कई गानों पर डांस किया, जिसमें उनकी फिल्म हाउसफुल 5 के गाना 'लाल परी' भी शामिल है. इस गाने में सोनम को काफी पसंद किया गया था और स्टेज पर भी एक्ट्रेस ने अपने फैंस को दीवाना बना देने वाला डांस किया. इसके अलावा, सोनम बाजवा ने धुरंधर फिल्म के गाने शरारत पर भी अपनी अदाएं दिखाईं. सोनम का ये अंदाज वहां मौजूद लोगों को खूब पसंद आया. सोशल मीडिया पर लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर सोनम ट्रोलर्स से बच नहीं पाई हैं.

Also Read
बीच सड़क पर मुश्किल में फंसे Harshvardhan Rane, एक्टर की खींची शर्ट और... Video देख आप भी रह जाएंगे दंग

TRENDING NOW

देखें वीडियो

लोगों ने किए सोनम बाजवा पर भद्दे भद्दे कमेंट

सोनम बाजपा अपनी इस वीडियो की वजह से खूब ट्रोल हो रही हैं. लोगों को उनका डांस करना पसंद नहीं आया है. कुछ लोगों को सोनम के छोटे कपड़ों से दिक्कत हैं. इसके अलावा, सोनम के खिलाफ पंजाबी समुदाय भी खड़ा हो गया है. कई लोगों ने सोनम को फेल हीरोइन बताया है, तो कुछ लोगों ने कह दिया है कि वह पंजाब के कल्चर को खराब कर रही हैं. इसके अलावा, एक यूजर ने ये भी लिखा है कि खाड़कुओं के समय ऐसी गंदगी नहीं होती थी. बता दें कि सोनम बाजबा पहले भी कई बार विवादों को हिस्सा रह चुकी हैं. उन्होंने सिगरेट और शराब पीने की वजह से लोगों का गुस्सा झेला था. इतना ही नहीं, वह शहनाज गिल को कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन तक कह चुकी हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Bollywood Gossip Bollywood News Border 2 Entertainment News Sonam Bajwa