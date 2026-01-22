Border 2: कैसे उठेगा ढ़ाई किलो का हाथ... Dhurandhar के बाद इन देशों ने लगाया 199 मिनट की इस फिल्म पर बैन, मची हायतौबा

Sunny Deol Film Border 2 Gets Banned In These Countries: बॉर्डर 2 के रिलीज में बहुत म समय बचा है. ऐसे में सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी की फिल्म को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है. इस फिल्म के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी कमाई पर बुरा असर पड़ा .

Border 2 Banned In Gulf Countries: वरुण धवन (Varun Dhawan), सनी देओल (Sunny Deol) और अहान शेट्टी (Ahan Shetty) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने इस समय बॉलीवुड में हंगामा खड़ा कर रखा है. फैंस ही नहीं बल्कि सितारे भी फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' में 1971 में हुई इंडो पाक वार को दिखाया जाएगा. यही वजह है जो फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है. इसी बीच फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर एक बुरी खबर आ रही है. फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से इस फिल्म के मेकर्स को करोड़ो रुपए की चपत लग गई है. दरअसल फिल्म 'बॉर्डर 2' को गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया गया है. इस लिस्ट में यूएई का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट्स की मानें तो सेंसिटिव कंटेंट होने की वजह से गल्फ कंट्रीज ने ये फैसला किया है. फिल्म 'बॉर्डर 2 से पहले धुरंधर को भी गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया था जिसका असल फिल्म की कमाई पर साफ दिखा था. sacnilk.com की एक रिपोर्ट की मानें तो गलमफ कंट्रीज में बैन होने के बाद भी फिल्म 'बॉर्डर 2 की कमाई पर खास फर्क हीं पड़न वाला है. इंडिया में फिल्म 'बॉर्डर 2 को बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा.

फिल्म 'बॉर्डर 2' के लिए क्यों खास थीं गल्फ कंट्रीज?

इंडिया में फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) को करीब 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा. गणतंत्र दिवस के मौके पर फैंस फिल्म 'बॉर्डर 2' को देख पाएंगे. हालांकि गल्फ कंट्रीज में रिलीज न होने की वजह से फिल्म 'बॉर्डर 2' के फैंस को सदमा जरुर लगेगा. अब ये तो हर कोई जानता है कि गल्फ कंट्रीज में बॉलीवुड का कितना क्रेज है. एक तगड़ा इंडियन डायस्पोरा गल्फ कट्रीज में रहता है. यही वजह है जो बॉलीवुड फिल्में गल्फ कंट्रीज में खूब कमाई करती हैं. ऐसे में यहां पर बैन होना फिल्म 'बॉर्डर 2' के मेकर्स के लिए किसी सदमे से कम नहीं है.

सनी देओल ने दिया फैंस को तोहफा

फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज होने से ठीक पहले सनी देओल ने अपने फैंस को एक शानदार तोहफा दिया है. सनी देओल ने फिल्म 'बॉर्डर 2' का एक छोटा सा वीडियो अपने फैंस के साथ शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए फिल्म 'बॉर्डर 2' के इस स्टार ने लिखा कि 23 जनवरी 2026 को सभी लोगों को फिल्म देखने सिनेमाघर जाना है. अब सोशल मीडिया पर फिल्म 'बॉर्डर 2' के इस वीडियो ने बवाल मचा दिया है. इससे पता चलता है कि लोग फिल्म 'बॉर्डर 2' का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

