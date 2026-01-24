Border 2: सोशल मीडिया पर लीक हुआ फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज, 'बॉर्डर 2' का क्लाइमेक्स देख उड़ जाएंगे होश!

Border 2: 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दस्तक दे दी. वहीं अब सोशल मीडिया पर फिल्म के क्लाइमेक्स का एक वीडियो लीक हो गया है, जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा.

Border 2 की अनाउंसमेंट से लेकर ट्रेलर लॉन्च तक ये फिल्म दर्शकों के बीच काफी चर्चा में रही, वहीं 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में जब इस मूवी ने दस्तक दी तो थिएटर्स में दर्शकों का सैलाब उमड़ पड़ा. सनी देओल (Sunny Deol) ने एक बार फिर अपनी दहाड़ से बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया है. 'बॉर्डर 2' (Border 2) को क्रिटिक्स से लेकर फैंस और दर्शकों तक का खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन पिक्चर्स को रिलीज हुई अभी दो ही दिन हुए हैं और सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो लीक (Border 2 Leaked Video) हो गया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

Border 2 के क्लाइमेक्स में छुपा है सस्पेंस

'बॉर्डर 2' (Border 2) की जो क्लिप वायरल हो रही है, वो फिल्म के क्लाइमेक्स की है. दरअसल, पहले लग रहा था कि, 'बॉर्डर' के सीक्वल में सिर्फ सनी देओल ही हैं, जो पहले पार्ट से इस दूसरे पार्ट का हिस्सा हैं, लेकिन जब मूवी ने सिनेमाघरों में दस्तक दिया तो पता चला इसके क्लाइमेक्स में एक और सस्पेंस छुपा है, जो फैंस को काफी इमोशनल कर रहा है.

क्या है Border 2 के क्लाइमेक्स वीडियो में?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो 'बॉर्डर 2' (Border 2 Climax Viral Video) के क्लाइमेक्स का है. इस क्लिप में देखा जा सकता है कि सनी देओल, कर्नल फतेह सिंह कलेर अपने बेटे और जवान अंगद के निधन के बाद गुरुद्वारा जाते हैं. लेकिन असली ट्विस्ट तो आगे देखने को मिलता है. जैसे ही सनी देओल माथा टेकते हैं और ऊपर देखते हैं, तो वहां 'बॉर्डर 2' के ही नहीं बल्कि 'बॉर्डर' के भी शहीद साथी उन्हें वहां नजर आते हैं, जिसमें सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं. सनी देओल और 'बॉर्डर' के शहीद जवान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ये सीन इतना इमोशनल है कि इसे देखकर हर किसी के आंसू छलक पड़ते हैं.

कैसे शूट किया Border 2 का ये सीन?

इन दोनों और बाकी कुछ 'बॉर्डर' (Border) के स्टार्स को वापस स्क्रीन पर देखकर न सिर्फ लोगों की पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, बल्कि ये सीन उन्हें इमोशनल भी कर रहा है. बता दें कि, 'बॉर्डर 2' का ये सीन AI से जनरेट किया गया है.

मालूम हो कि, 'बॉर्डर 2' (Border 2) रिलीज होने से पहले सनी देओल (Sunny Deol) यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसी सीन का जिक्र करते हुए बताया था कि ये काफी इमोशनल कर देने वाला सीन था, लेकिन मेकर्स ने इसे फिल्म से काट दिया था. हालांकि, जब मूवी रिलीज हुई थी दर्शकों को ये सीन देखने को मिला जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

