Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे कैसे शूट हुए थे फिल्म के एक्शन सीन? सामने आया Sunny Deol का शूटिंग वीडियो

Border 2 BTS Video: अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी सनी देओल (Sunny Deol), वरुण धवन (Varun Dhawan), दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh), अहान शेट्टी (Ahan Shetty) स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं. पहले ही दिन से मूवी को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. मूवी के डायलॉग्स से लेकर इसके एक्शन सीन्स तक दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं. हालांकि, जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है और वो ये सोच रहे हैं कि, 28 साल बाद 'बॉर्डर 2' (Border 2 BTS Video) में भी क्या वही पुराना जोश और वही धमाका देखने को मिलेगा, तो इसका जवाब इंटरनेट पर वायरल हो रहा एक वीडियो दे रहा है.
दुश्मन का मुंह तोड़ते नजर आए Sunny Deol
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो छाया हुआ है, जो 'बॉर्डर 2' (Border 2) के सेट का है. इस बीटीएस वीडियो में सनी देओल को एक्शन सीन शूट करते हुए देखा जा सकता है. ये वीडियो दिखाता है कि कैसे पर्दे के पीछे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ 'बॉर्डर 2' के युद्ध के सीन को शूट किया जा रहा है. वीडियो में सनी देओल भारी-भरकम बोरी से दुश्मन पर मुंह तोड़ते नजर आ रहे हैं.
TRENDING NOW
वायरल हुआ Border 2 का BTS Video
'बॉर्डर 2' के सामने आए इस बीटीएस वीडियो में सनी पाजी को एक्शन करते देखा जा सकता है. क्लिप देखकर लगता है कि, ये भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान का सीन है, जिसमें चारों तरफ पब्लिक खड़ी है और डायरेक्टर की आवाज आर रही वन, टू, थ्री और वहीं कैमरे के सामने सनी देओल एक बोरी लिए दुश्मन पर वार करने को तैयार खड़े रहते हैं और जैसे ही डायरेक्टर का इशारा मिलता है और वो उसी बोरी से दूसरे एक्टर पर वार करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं.
जोखिम भरा होता है एक्शन सीन
महज कुछ ही सेकंड के इस वीडियो से साफ पता लगाया जा सकता है कि, किसी भी फिल्म में एक्शन सीन को शूट करना कितना खतरनाक और जोखिम भरा होता है. 'बॉर्डर 2' की शूटिंग का ये बीटीएस वीडियो इंस्टाग्राम पर mr_suraj_vishwakarma0829 नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है, जो अब वायरल हो रहा है.
View this post on Instagram
3 दिन में 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई Border 2
आपको बता दें कि, 'बॉर्डर 2' की रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं और इस मूवी को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है. दर्शक से लेकर क्रिटिक्स तक हर कोई सनी देओल की इस फिल्म की तारीफ कर रहा है. ओपनिंग डे पर ही बड़ा धमाका करते हुए 'बॉर्डर 2' ने महज 3 दिन में ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है.
Subscribe Now
Enroll for our free updates