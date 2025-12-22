ENG हिन्दी
Dhurandhar के बाद Border 2 में धमाका करेंगे अक्षय खन्ना, Sunny Deol की फिल्म में इन 2 एक्टर का भी होगा कैमियो

Border 2 New Update: फिल्म बॉर्डर 2 पर बड़ा अपडेट आया है. इस फिल्म में एक साथ कई एक्टर्स की एंट्री हुई है. फिल्म में पहले पार्ट के एक्टर्स कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: December 22, 2025 10:43 AM IST

Border 2 New Update: साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर का दूसरा पार्ट बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में जल्द ही रिलीज होने वाला है. इस फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है, जिसके बाद से ही सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ट्रेंडिंग में बनी हुई है. फिल्म में सनी देओल के साथ साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं, लेकिन अब फिल्म की कास्टिंग पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे फिल्म का लेवल और भी ज्यादा हाई हो जाएगा. दावा है कि बॉर्डर 2 के साथ फिल्म के पहले पार्ट के कुछ कलाकार जुड़ने वाले हैं, जिसमें अक्षय खन्ना का नाम भी शामिल है.

बॉर्डर 2 में इन 3 कलाकारों की एंट्री

अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म धुरंधर की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं. इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल निभाया था, जिस पर फैंस भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं. फैंस अब अक्षय खन्ना की नई फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं और अब खबर आ रही है कि वह बॉर्डर 2 (Border 2) में नजर आने वाले हैं. अक्षय खन्ना ने साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर में सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भाखरी निभाई थी. दावा है कि फिल्म में उनका अहम कैमियो होगा. दावा है कि इस फिल्म में सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी का भी कैमियो हो सकता है. फिल्म में सुनील शेट्टी ने असिस्टेंट कमांडेंट भैरों सिंह राठौर और सुदेश बेरी ने नायब सूबेदार मथुरा दास का रोल निभाया था. हालांकि, फिल्म में इन दिनों कैरेक्टर की मौत हो गई थी. भारत पाकिस्तान के युद्ध में इन तीनों कैरेक्टर की शहादत दिखाई गई थी. ऐसे में मेकर्स इन तीनों कैरेक्टर को फिर से फिल्म में कैसे लेकर आते हैं. ये देखना मजेदार होगा.

कब रिलीज हो रही है फिल्म

बता दें कि सनी देओल की फिल्म बॉर्ड 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है. मेकर्स गणतंत्र दिवस का पूरा फायदा इस फिल्म के लिए उठाने वाले हैं. माहौल जोश का होगा और ये फिल्म दर्शकों के जोश को एक लेवल ऊपर लेकर जाने का काम करेगा. इस फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित होगी. इस पर मिड डे की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि बॉर्डर 2 में भी फिल्म के पहले पार्ट के वीर किरदारों को जोड़ा जाएगा, जो फिल्म के लिए यादगार अनुभव होगा. मेकर्स का मानना है कि बॉर्डर 2 में पहले पार्ट के कलाकारों को जोड़ना फिल्म के लिए फायदेमंद होगा. याद दिला दें कि बॉर्डर 2 का डायरेक्टर अनुराग सिंह ने किया है और फिल्म के निर्माता-लेखक निधि दत्ता है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
