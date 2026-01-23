Border 2 ने मेकर्स को किया मालामाल, जबरदस्त ओपनिंग के अलावा फिल्म ने कर ली 200 करोड़ रुपये की कमाई!...

Border 2 200 Crore Income: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' तहलका मचाए हुए है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त शुरुआत के अलावा 200 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

साल 2026 की मच-अवेटेड मूवी 'बॉर्डर 2' (Border 2) की कमाई को लेकर जो सोचा जा रहा था, वो लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरी है. इस फिल्म ने पहले दिन ही जाहिर कर दिया है कि वह बॉक्स ऑफिस पर टिकने का इरादा लेकर आई है. इस फिल्म को लेकर मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि शाम 7 बजे तक करीब 21 करोड़ रुपये कमा लिए थे. लेकिन इसके साथ ही बताते चलें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' ने ओपनिंग डे पर धांसू शुरुआत के साथ ही 200 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई कर ली है. आइए जानते हैं कि सनी देओल (Sunny Deol) की इस फिल्म ने किस तरह से ये रकम जोड़ी है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' ने ऐसे की 200 करोड़ रुपये की कमाई

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हुई है. इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं, 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 200 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है. ये कमाई फिल्म के थिएट्रिकल, डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के अलावा ओटीटी से कमाए हैं. इस तरह से फिल्म 'बॉर्डर 2' की प्री-सेल्स से 200 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. सनी दओल की फिल्म ने मेकर्स की तिजोरियों के भरकर उन्हें मालामाल कर दिया है. फिल्म ने शाम तक 21 करोड़ के आसपास कमाई कर ली थी. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म 'बॉर्डर 2' क्या सनी देओल की अब की टॉप ओपनर 'गदर 2' का रिकॉर्ड तोड पाएगी. बताते चलें कि साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर 40.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

फिल्म 'बॉर्डर 2' का है इतना बजट

साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल फिल्म 'बॉर्डर 2' का बजट 275 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इस तरह से ये फिल्म आसानी से इसको निकाल लेगी. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को देश भर में 4800 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. वहीं, रोजाना इसके 17 हजार शोज रखे हैं. वहीं, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' के मेकर्स ने फैसला किया है कि लोगों का क्रेज देखते हुए इसके मिडनाइट शोज शुरू कर दिए हैं. यानी अब रात में 12 बजे के बाद भी फिल्म बड़े पर्दे पर देखी जा सकती है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन, मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

