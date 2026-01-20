Border 2 की रिलीज पहले Ahan Shetty के सामने लोगों ने रख दी बड़ी दिलचस्प शर्त, बुरी तरह फंस गए एक्टर...

Border 2 Actor Ahan Shetty Trending On Instagram: बॉलीवुड एक्टर अहान शेट्टी फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले ही छा गए हैं. सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंडिंग में है. फैंस उनसे एक डिमांड कर रहे हैं.

Border 2 Actor Ahan Shetty Trending On Instagram: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म में साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध को दिखाया जाएगा. फिल्म के पहले पार्ट में सनी देओल के साथ सुनील शेट्टी थे और अब इस बार सनी देओल के साथ सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी नजर आ रहे हैं. फिल्म में अहान शेट्टी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे. सोशल मीडिया पर उनका लुक सामने आ चुका है और फिल्म रिलीज होने से चंद दिन पहले ही अहान शेट्टी का नाम इंस्टाग्राम पर अचानक ही छा गया है. लोग फिल्म देखने से पहले अहान से एक डिमांड कर बैठे हैं. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

सोशल मीडिया पर छाए अहान शेट्टी

बॉर्डर 2 (Border 2) सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बज देखने के लिए मिल रहा है लेकिन इंस्टाग्राम यूजर्स भी फिल्म को लेकर एक डिमांड लगातार कर रहे हैं और ये डिमांड फिल्म के एक्टर अहान शेट्टी (Ahan Shetty) से हो रही है. अहान शेट्टी की पर्सनैलिटी फिल्म में कमाल की लग रही है. ऐसे में उनकी पॉपुलैरिटी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से लोग उनके नाम से रील बना रहे हैं. इंस्टाग्राम पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने अहान शेट्टी को टैग करते हुए वीडियोज बनाए हैं और उनसे डिमांड की है कि अगर वह वीडियो पर कमेंट करेंगे तब ही वह बॉर्डर 2 देखने जाएंगे. एक यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा कि अगर अहान शेट्टी कमेंट करेंगे तो पूरे ऑफिस की टीम को फिल्म दिखाऊंगा. इसी तरह एक महिला ने वीडियो शेयर किया है कि अहान शेट्टी कमेंट करेंगे तब ही पति बॉर्डर 2 दिखाने लेकर जाएंगे.

अहान शेट्टी ने लोगों की पूरी की डिमांड

मजेदार बात यह है कि अहान शेट्टी अपने फैंस की इस डिमांड को पूरा करते दिख रहे हैं. अहान ने कई वीडियो पर कमेंट किया है और लोगों से फिल्म देखने की अपील की है. इतना ही नहीं, अहान के साथ सुनील शेट्टी भी ऐसे वीडियोज पर कमेंट करते हुए दिखे हैं, जिससे साफ है कि अहान और सुनील इस फिल्म से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं. बता दें कि अहान शेट्टी के साथ इस फिल्म में अनन्या सिंह नजर आएंगी. अनन्या अहान की पत्नी के रोल में दिखाई देंगी.

बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट

याद दिला दें बॉर्डर 2 में सनी देओल और अहान शेट्टी के अलावा वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ अहम रोल निभाने वाले हैं. इनके साथ फिल्म में मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा नजर आने वाली हैं.

