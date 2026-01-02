Border 2: 'संदेसे आते हैं...', गाने के रिलीज होते ही Sunny Deol ने लगाया Sonu Nigam को गले, घंटेभर में टूटे ये रिकॉर्ड

Border 2: बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बेहतरीन और दिल को छू लेने वाले सॉन्ग की बात आती है, तो 'संदेसे आते हैं...' हर किसी की जुबां पर आ जाता है, साल 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' के इस जादुई गाने को अब 'बॉर्डर 2' के लिए एक नए अंदाज में रिलीज किया गया है. जिसने आते ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया है.

Border 2: इंडियन सिनेमा के इतिहास में कुछ गानें ऐसे होते हैं जो समय के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि और भी ज्यादा खास हो जाते हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाले सॉन्ग 'संदेसे आते हैं...' साल 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' के इस जादुई गीत को अब 'बॉर्डर 2' के लिए एक नए अंदाज में रिलीज किया गया है. गाने के रिलीज होते ही इंटरनेट पर इमोशन का सैलाब उमड़ पड़ा है.

जैसलमेर की धरती पर 'बॉर्डर 2' की गूंज

'बॉर्डर 2' के इस मोस्ट अवेटेड गाने को रिलीज करने के लिए राजस्थान के जैसलमेर को चुना गया. यह वही जगह है जहां फिल्म की कहानी की जड़ें बसी हैं. इस खास इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट और मेकर्स मौजूद थे. जैसे ही स्क्रीन पर 'संदेसे आते हैं' के नए वर्जन के सुर गूंजे, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. यह गाना आज भी देशप्रेम और अपनों से बिछड़ने के दर्द को उतनी ही शिद्दत से बयां करता है.

TRENDING NOW

सनी देओल और सोनू निगम का इमोशनल पल

इवेंट का सबसे दिल छू लेने वाला पल वह था, जब सुपरस्टार सनी देओल और दिग्गज गायक सोनू निगम आमने-सामने आए. गाने की सक्सेस और पुरानी यादों को ताजा करते हुए सोनू निगम ने मंच पर ही सनी देओल को कसकर गले लगा लिया. सनी देओल इस दौरान काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि सोनू की आवाज के बिना 'बॉर्डर' की कल्पना करना भी मुश्किल है.

यादों का सफर, सोनू निगम का जादू

सोनू निगम ने भी इस मौके पर गाने की कुछ लाइनें गुनगुनाईं, जिसने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया. दोनों की यह केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.



गाने ने रिलीज होते ही बनाया रिकॉर्ड

'बॉर्डर 2' के इस गाने ने रिलीज होते ही डिजिटल दुनिया में तहलका मचा दिया है. फिल्म को लेकर फैंस की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूट्यूब पर रिलीज होने के मात्र एक घंटे के भीतर इस गाने ने 1.4 मिलियन (14 लाख) व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया.

नए साल पर बना नया रिकॉर्ड

नए साल की शुरुआत के तीसरे दिन ही नया रिकॉर्ड बन गया है, सबसे तेजी से वायरल होने वाले गानों में इस गाने का नाम शुमार हो गया है. गाने के कमेंट सेक्शन में फैंस 'गूसबम्प्स' और 'असली सिनेमा की वापसी' जैसे कमेंट्स कर रहे हैं.

देशभक्ति की नई लहर

'संदेसे आते हैं' के नए वर्जन ने यह साबित कर दिया है कि पुरानी यादों और सच्ची भावनाओं का जादू आज भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है. सनी देओल और सोनू निगम की जोड़ी ने एक बार फिर वह जादू बिखेर दिया है, जो 'बॉर्डर 2' को इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनाने की राह पर ले जा रहा है.

Read more