ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Border 2: 'संदेसे आते हैं...', गाने के रिलीज होते ही Sunny Deol ने लगाया Sonu Nigam को गले...

Border 2: 'संदेसे आते हैं...', गाने के रिलीज होते ही Sunny Deol ने लगाया Sonu Nigam को गले, घंटेभर में टूटे ये रिकॉर्ड

Border 2: बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बेहतरीन और दिल को छू लेने वाले सॉन्ग की बात आती है, तो 'संदेसे आते हैं...' हर किसी की जुबां पर आ जाता है, साल 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' के इस जादुई गाने को अब 'बॉर्डर 2' के लिए एक नए अंदाज में रिलीज किया गया है. जिसने आते ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया है.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: January 2, 2026 10:11 PM IST

Border 2: 'संदेसे आते हैं...', गाने के रिलीज होते ही Sunny Deol ने लगाया Sonu Nigam को गले, घंटेभर में टूटे ये रिकॉर्ड

Border 2: इंडियन सिनेमा के इतिहास में कुछ गानें ऐसे होते हैं जो समय के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि और भी ज्यादा खास हो जाते हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाले सॉन्ग 'संदेसे आते हैं...' साल 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' के इस जादुई गीत को अब 'बॉर्डर 2' के लिए एक नए अंदाज में रिलीज किया गया है. गाने के रिलीज होते ही इंटरनेट पर इमोशन का सैलाब उमड़ पड़ा है.

Also Read
Border 2 Ghar Kab Aaoge Song Out: 'संदेसे आते हैं' के नए वर्जन ने भरा देशभक्ति का जोश... सॉन्ग सुन फैंस की आंखों में आए आंसू

जैसलमेर की धरती पर 'बॉर्डर 2' की गूंज

'बॉर्डर 2' के इस मोस्ट अवेटेड गाने को रिलीज करने के लिए राजस्थान के जैसलमेर को चुना गया. यह वही जगह है जहां फिल्म की कहानी की जड़ें बसी हैं. इस खास इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट और मेकर्स मौजूद थे. जैसे ही स्क्रीन पर 'संदेसे आते हैं' के नए वर्जन के सुर गूंजे, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. यह गाना आज भी देशप्रेम और अपनों से बिछड़ने के दर्द को उतनी ही शिद्दत से बयां करता है.

Also Read
Ghar Kab Aaoge Teaser: 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' का टीजर आउट, लोग बोले- 'अभी रिलीज कर दो प्लीज'

TRENDING NOW

सनी देओल और सोनू निगम का इमोशनल पल

इवेंट का सबसे दिल छू लेने वाला पल वह था, जब सुपरस्टार सनी देओल और दिग्गज गायक सोनू निगम आमने-सामने आए. गाने की सक्सेस और पुरानी यादों को ताजा करते हुए सोनू निगम ने मंच पर ही सनी देओल को कसकर गले लगा लिया. सनी देओल इस दौरान काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि सोनू की आवाज के बिना 'बॉर्डर' की कल्पना करना भी मुश्किल है.

यादों का सफर, सोनू निगम का जादू

सोनू निगम ने भी इस मौके पर गाने की कुछ लाइनें गुनगुनाईं, जिसने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया. दोनों की यह केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

गाने ने रिलीज होते ही बनाया रिकॉर्ड

'बॉर्डर 2' के इस गाने ने रिलीज होते ही डिजिटल दुनिया में तहलका मचा दिया है. फिल्म को लेकर फैंस की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूट्यूब पर रिलीज होने के मात्र एक घंटे के भीतर इस गाने ने 1.4 मिलियन (14 लाख) व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया.

नए साल पर बना नया रिकॉर्ड

नए साल की शुरुआत के तीसरे दिन ही नया रिकॉर्ड बन गया है, सबसे तेजी से वायरल होने वाले गानों में इस गाने का नाम शुमार हो गया है. गाने के कमेंट सेक्शन में फैंस 'गूसबम्प्स' और 'असली सिनेमा की वापसी' जैसे कमेंट्स कर रहे हैं.

देशभक्ति की नई लहर

'संदेसे आते हैं' के नए वर्जन ने यह साबित कर दिया है कि पुरानी यादों और सच्ची भावनाओं का जादू आज भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है. सनी देओल और सोनू निगम की जोड़ी ने एक बार फिर वह जादू बिखेर दिया है, जो 'बॉर्डर 2' को इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनाने की राह पर ले जा रहा है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Bollywood News Border 2 Entertainment News Sonu Nigam Sunny Deol