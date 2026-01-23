Border 2 First Day First Show: दहाड़ पड़े सनी देओल! फिल्म के पहले ही सीन ने जीता फैंस का दिल, सिनेमाघरों में लगे 'जय श्रीराम' के नारे

Border 2 First Day First Show: साल 2026 की बड़ी फिल्म बोर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के पहले ही सीन को देख सिनेमाघरों में जय श्री राम के नारे लग रहें हैं. वहीं इस फिल्म के क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहें हैं.

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी युद्ध फिल्म का अगला सिक्वल 'बॉर्डर 2', आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है. थिएटरों के अंदर का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं है. जैसे ही फिल्म का पहला सीन पर्दे पर आया, पूरा हॉल 'जय श्रीराम' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा. दर्शकों का कहना है कि फिल्म की शुरुआत इतनी दमदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि लोग अपनी सीटों पर खड़े होकर तालियां बजाने को मजबूर हो गए. सनी देओल की दहाड़ और युद्ध के मैदान का सीन दर्शकों के भीतर देशभक्ति का जबरदस्त जोश भर रहा है.

#SunnyDeol crossed #border again. The lion is back to roar on the battlefield! ? High octane energy and pure nostalgia as Sunny Paaji returns for #Border2. Hindustan Zindabad! ??. massive vibe! theater turns into a stadium already with chants of Jai Shri Ram. @iamsunnydeol pic.twitter.com/pr9B9q4Gla TRENDING NOW — Kalam Wali Baai (@shivani_duksh) January 23, 2026

वरुण, दिलजीत और अहान की एक्टिंग

फिल्म में वरुण धवन के किरदार को बहुत पसंद किया गया. दिलजीत दोसांझ की मासूमियत और वीरता का कॉम्बिनेशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है. अहान शेट्टी ने भी अपने स्क्रीन टाइम में जान डाल है. लेकिन फिल्म का असली हीरो एक ही है सनी देओल. उनकी आवाज आज भी वैसी ही दहाड़ती हुई लगती है जैसी 29 साल पहले लगती थी.

सैनिकों की कहानी को दिखाती है फिल्म

'बॉर्डर 2' हमें फिर से 1971 के भारत-पाक युद्ध की कहानी की ओर ले जाएगी. लेकिन इसका नजरिए बिल्कुल नया होगा. यह फिल्म सिर्फ गोलियों और धमाकों के बारे में नहीं है. बल्कि यह उन नायकों की कहानी है, जिनकी वीरता के किस्से कहीं दबे रह गए थे. फिल्म में युद्ध के मैदान को बेहद शानदार तरीके के साथ फिल्माया गया है. यह उन सैनिकों के समर्पण, उनके अटूट साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति उनकी जिम्मेदारी के भाव को दिखाती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

