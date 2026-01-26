ENG हिन्दी
Border 2: रिलीज के 3 दिन बाद विवादों में Sunny Deol की फिल्म, एक्टर्स-मेकर्स के खिलाफ हुई शिकायत, क्या है वजह?

Border 2 In Controversy: फिल्म बॉर्डर 2 विवादों में आ गई है. फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है लेकिन इसी बीच इस फिल्म के खिलाफ शिकायत हुई है. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: January 26, 2026 12:49 PM IST

Border 2 In Controversy: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 ने आते ही हंगामा मचा दिया. इस फिल्म ने सनी देओल के सात दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन नजर आ रहे हैं. सनी देओल की तरह वरुण धवन भी इस फिल्म की वजह से खूब तारीफ बटोर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी लगातार इसी फिल्म की चर्चा हो रही है, जिस वजह से मेकर्स काफी खुश है, लेकिन अब बॉर्डर 2 के साथ भी विवाद जुड़ गया है. बॉर्डर 2 के कलाकार और मेकर्स दोनों ही विवादों में आ गए हैं. फिल्म के कलाकारों के साथ-साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अनुराग सिंह के खिलाफ मेरठ में शिकायत दर्ज हुई है. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

क्यों विवादों में आई बॉर्डर 2

फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) के मेकर्स और कलाकारों के खिलाफ मेरठ के परतापुर थाने में शिकायत दर्ज हुई है. जानकारी के मुताबिक, फिल्म में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इसी वजह से एक समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की मांग की गई है. इस मामले पर बहुजन जनतादल खोड़ावल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल खोड़ावल के थाने में शिकायत की है और उन्होंने इस बारे में बताया है कि फिल्म में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. कलाकारों और मेकर्स पर एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए.

बॉर्डर 2 के इस सीन से भड़के लोग

अतुल खोड़ावल ने अपनी शिकायत में कहा है कि फिल्म बॉर्डर 2 के 27 मिनच 37 सेकंड पर एक सीन आता है जिसमें सैनिकों की बातचीत के दौरान जातिसूचक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है. इस सीन में एक कलाकार जूता पॉलिश कर रहा है और दूसरा कलाकार उसे जातिसूचक शब्द कह रहा है. इस वजह से उनके समाज के एक वर्ग को ठेस पहुंची है. इस शिकायत के बाद अब समुदाय की मांग है कि फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह, निर्माता भूषण कुमार और टी सीरीज, जेपी दत्ता, निधि दत्ता और अन्य एक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

दोनों बहनों के साथ दिखे सनी देओल

बता दें कि बीती रात सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें सनी देओल के साथ अहाना देओल और ईशा देओल भी दिखीं. धर्मेंद्र के निधन के बाद तीनों भाई बहन पहली बार साथ दिखे हैं. इससे पहले तक देओल परिवार में खटास की खबरें ही सामने आ रही थीं.

