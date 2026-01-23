ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Boder 2 देखने वालों के लिए गुड न्यूज, Sunny Deol की फिल्म के मेकर्स ने लिया ये बड़ा फैसला...

Boder 2 देखने वालों के लिए गुड न्यूज, Sunny Deol की फिल्म के मेकर्स ने लिया ये बड़ा फैसला

Movie Border 2 Big Update: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसको देखते हुए मेकर्स ने बड़ा फैसला किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 23, 2026 8:39 PM IST

Boder 2 देखने वालों के लिए गुड न्यूज, Sunny Deol की फिल्म के मेकर्स ने लिया ये बड़ा फैसला

सिनेमा की दुनिया चर्चित सितारे सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Boder 2) को लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की शुरुआती कमाई के आंकड़े इतने अच्छे रहे हैं कि मेकर्स का खुशी का ठिकाना नहीं होगा. टी-सीरीज ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और अनुराग सिंह ने डायरेक्शन किया है. वहीं, फिल्म 'बॉर्डर' के डायरेक्टर जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता इसके सीक्वल फिल्म 'बॉर्डर 2' से जुड़े है. इसी बीच मेकर्स ने लोगों के बीच फिल्म का क्रेज देखते हुए बड़ा फैसला किया है. आइए जानते हैं कि सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'बॉर्डर 2' के मेकर्स ने ऐसा क्या कदम उठाया है जो लोगों को खुश कर देगा.

Also Read
Border 2 Public Review: सनी देओल की दहाड़..., वरुण धवन ने किया सरप्राइज, जानिए 'बॉर्डर 2' पर क्या बोली पब्लिक?

फिल्म 'बॉर्डर 2' के मिडनाइट शोज हुए शुरू

फिल्म 'बॉर्डर 2' का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. इस फिल्म को देखने वाले तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो सिनेमाघरों में जाने के लिए एक्साइटेड हैं. मेकर्स ने इस बात को भांप लिया है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' का क्रेज लोगों के बीच काफी ज्यादा है और इसके लिए उन्होंने बड़ा फैसला किया है. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' के मेकर्स ने फैसला किया है कि भारत के कई बड़े सेंटर्स पर मिडनाइट शोज शुरू किए जाएं. बताते चलें कि साल 2025 के दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के बाद फिल्म 'बॉर्डर 2' के मिडनाइट शोज शुरू किए गए हैं. इस तरह से मेकर्स ने लोगों को गुड न्यूज दी है. अब इस फिल्म को देखने के लिए बेसब्र लोग इसे मिडनाइट में एंजॉय कर सकते हैं.

Also Read
Border 2 Collection Day 1: 'बॉर्डर 2' की कमाई देख गदगद होंगे मेकर्स, फिल्म को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स!

TRENDING NOW

फिल्म 'बॉर्डर 2' के स्टार्स ने जीत लिया फैंस का दिल

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने वाले लोगों ने रिएक्शन दिया है. उनका कहना है कि सभी स्टार्स ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है. सनी देओल ने जिस तरह से साल 1997 में फिल्म 'बॉर्डर' में अपना धांसू अंदाज दिखाया था, ठीक उसी तरह 29 साल बाद भी नजर आए हैं. वहीं, फिल्म 'बॉर्डर 2' के तीन नए स्टार्स वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ ने कमाल का काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Border 2 Entertainment News Sunny Deol