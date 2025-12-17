Border 2 Release Date: 'बॉर्डर 2' का टीजर देखा? अब जान लें कब रिलीज होगी ये फिल्म, नोट कर लें तारीख

सिनेमा लवर्स के लिए वह समय आ गई है जिसका इंतजार पिछले दो दशकों से किया जा रहा था. भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक वॉर फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल, 'बॉर्डर 2', अब पूरी तरह तैयार है. जहां पिछले दिनों फिल्म का पोस्टर और फिल्म के हीरो का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था. वहीं हाल ही में फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया गया, जिसने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है. टीजर में दिखाई गई कहानी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बैकग्राउंड स्कोर ने दर्शकों के बीच क्रेज को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. टीजर के साथ ही मेकर्स ने उस तारीख का भी ऐलान कर दिया है जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. आइए जानते हैं ये फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
कब रिलीज होगी सनी देओल की फिल्म?
देशभक्ति की भावना से लबरेज यह फिल्म अगले साल, 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर फिल्म को रिलीज करने का फैसला काफी रणनीतिक माना जा रहा है. 26 जनवरी की छुट्टी और देशभक्ति के माहौल के चलते उम्मीद जताई जा रही है कि सिनेमाघरों में 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के नारे गूंजेंगे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी. विजय दिवस के दौरान इस फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया. टीजर रिलीज होते ही गूगल ट्रेंड्स और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर 'बॉर्डर 2' छाया हुआ है. साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' ने जिस तरह भारतीय सेना के शौर्य को पर्दे पर उतारा था, टीजर को देखकर लग रहा है कि निर्देशक इस बार युद्ध के दृश्यों को और भी आधुनिक तरीके से पेश करने वाले हैं.
TRENDING NOW
'बॉर्डर 2' की स्टारकास्ट
इस बार की इस फिल्म के स्टारकास्ट भी इस फिल्म के लिए बहुत खास हैं. 'बॉर्डर 2' में मेजर कुलदीप सिंह के रूप में सनी देओल तो सेना का नेतृत्व करेंगे ही, लेकिन उनके साथ इंडस्ट्री के कई दिग्गज युवा सितारे भी नजर आएंगे. सनी के साथ इस बार मोना सिंह स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. वहीं वरुण धवन सेना के एक जांबाज अफसर की भूमिका में होंगे और मेधा राणा उनकी लेडी लव का किरदार निभाएंगी. दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ की दमदार आवाज और एक्टिंग के साथ सोनम बाजवा की जोड़ी दर्शकों को भावुक कर सकती है. इस फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी इस बार युद्ध के मैदान में अपना पराक्रम दिखाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates