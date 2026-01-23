Border 2 Screentime LEAK: सनी देओल का स्क्रीन पर रहेगा दबदबा, जानें पर्दे पर कौन कितनी देर करेगा दुश्मनों का मुकाबला

'बोर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में कई बड़े सितारे बहुत बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं. आइए जानते हैं किस एक्टर को कितना स्क्रीनटाइम मिला है?

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बस जाती हैं. 1997 में जे.पी. दत्ता की 'बॉर्डर' एक ऐसी ही फिल्म थी, जिसने देशभक्ति की एक नई कहानी लिखी थी. अब लगभग तीन दशकों के बाद, 'बॉर्डर 2' के जरिए उस कहानी को आगे बढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. यह फिल्म न केवल एक सीक्वल है, बल्कि साल 2026 की पहली सबसे बड़ी फिल्म भी मानी जा रही है.

फिल्म में क्या हो सकता है खास?

निधि दत्ता के निर्देशन में बन रही 'बॉर्डर 2' एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां इसे पुरानी यादों को साथ रखते हुए मॉडर्न सिनेमा को भी देखना है. जहां 1997 की क्लासिक फिल्म अपनी इमोशनल कहानी और देशभक्ति के जुनून के लिए आज भी याद की जाती है, वहीं 'बॉर्डर 2' एक बिल्कुल नई कहानी और फ्रेश कास्ट के साथ मैदान में उतर रही है. इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) सुपरस्टार सनी देओल की वापसी है. सनी देओल न केवल अपनी पुरानी भूमिका को दोहरा रहे हैं, बल्कि वह इस नई फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण किरदार में नजर आ रहें हैं. उनकी मौजूदगी दर्शकों के बीच उस पुराने किरदार को फिर से जगाने के लिए काफी है.

1971 के युद्ध की दास्तां

'बॉर्डर 2' हमें फिर से 1971 के भारत-पाक युद्ध के उस दौर में ले जाएगी, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ. यह फिल्म सिर्फ गोलियों की गूंज और धमाकों के बारे में नहीं है; यह उन गुमनाम नायकों की कहानी है जिनकी वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में कहीं दबे रह गए थे. फिल्म में युद्ध के मैदान को बेहद बारीकी के साथ फिल्माया गया है. यह उन सैनिकों के समर्पण, उनके अटूट साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति उनकी जिम्मेदारी के भाव को प्रदर्शित करती है. यह केवल एक फौज के मिशन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन इंसानी जज्बातों को कहानी है, जो एक सैनिक युद्ध के दौरान महसूस करता है.

किस एक्टर को कितना समय मिला?

सोशल मीडिया पर इन दिनों 'बॉर्डर 2' को लेकर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें फिल्म के मुख्य कलाकारों के स्क्रीनटाइम का खुलासा करने का दावा किया गया है. हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन आंकड़ों ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की कमान एक बार फिर सनी देओल के हाथों में होगी. वह 1 घंटा 50 मिनट तक स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो पूरी कास्ट में सबसे ज्यादा है. उनके बाद वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ का नंबर आता है, जिन्हें फिल्म में 1 घंटा 35 मिनट का स्क्रीन ड्यूरेशन दिया गया है. वहीं, अहान शेट्टी के हिस्से में 1 घंटा 20 मिनट का समय आने की बात कही जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

