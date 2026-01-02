'मुझे विलेन बनने का मौका नहीं मिला', Border 2 का गाना रिलीज होते ही वायरल हुआ Mona Singh का ये गाना, Happy Patel को लेकर कही ये बात

ENG हिन्दी
Mona singh: टीवी और फिल्मों में अपनी सादगी, मजबूत और पॉजिटिव किरदारों के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह अब बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाली हैं. जिसको लेकर उन्होंने खुद कई बड़े खुलासे किए हैं.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: January 2, 2026 11:49 PM IST

टीवी और फिल्मों में अपनी सादगी, मजबूत और पॉजिटिव किरदारों के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह अब बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाली हैं. हाल ही में 'बॉर्डर 2' का पहला सॉन्ग 'संदेसे आते हैं' रिलीज हुआ जिसमें सनी देओल के साथ मोना सिंह को उनकी पत्नी के रूप में देखा गया, जिसे देखने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट हाई है, इससे पहले 'कौन बनेगा करोड़पति' के एक खास एपिसोड में भी मोना सिंह, वीर दास, मिथिला पालकर और शारिब हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का प्रमोशन करने पहुंचे. जहां शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने मोना सिंह ने फिल्म में अपने किरदार को लेकर ऐसा खुलासा किया, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है.

एपिसोड के दौरान मोना सिंह ने बताया कि इस फिल्म में उनका किरदार उनके अबतक के निभाए गए रोल्स से बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें हमेशा अच्छे, मजबूत और इमोशनल किरदार ही मिले, लेकिन पहली बार उन्हें एक डार्क और हटके रोल निभाने का मौका मिला है. मोना ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'जिंदगी में कभी विलेन बनने का मौका ही नहीं मिला. ये पहली बार हुआ है कि वीर ने मुझे ये मौका दिया. मुझे नहीं पता उन्होंने मुझमें क्या देखा, लेकिन 100 टैटू के साथ मेरा लुक एकदम धमाकेदार है.'

मोना की इस बात पर दर्शक भी हंसते और तालियां बजाते नजर आए. उनका ये बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' के ट्रेलर ने भी दर्शकों एक्साइटमेंट हाई कर दिया है.

ट्रेलर में जबरदस्त कॉमेडी, तेज रफ्तार डायलॉग्स और अनोखे किरदारों की झलक देखने को मिली. फिल्म का ह्यूमर लेवल इतना हाई है कि ट्रेलर देखते ही हंसी आए. वीर दास ने डायरेक्टर और एक्टर दोनों के रूप में इस फिल्म में एक फ्रेश कॉमेडी दिखाई. फिल्म में वीर दास के साथ मोना सिंह, मिथिला पालकर और शारिब हाशमी मजबूत किरदार में नजर आएंगे. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म पूरी तरह एंटरटेनमेंट का पैकेज बताई जा रही है.

वहीं, Border 2 का गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल और बढ़ा दी है, लेकिन फिलहाल सारी निगाहें 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' पर टिकी हैं, जो 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मोना सिंह का यह नया अवतार दर्शकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है, अब देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों को उनका यह किरदार कितना पसंद आता है.

