Border 2: 'संदेसे आते हैं' की गूंज, जैसलमेर में लॉन्च से पहले Ahaan Shetty से Varun Dhawan का दिखा खास अंदाज, वीडियो वायरल

Border 2: फिल्म 'बॉर्डर 2' का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग 'संदेसे आते हैं' आखिरकार रिलीज हो चुका है और रिलीज होते ही इसने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है. लॉन्च के कुछ ही घंटों के भीतर गाने को यूट्यूब पर 1.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये गाना आज भी लोगों के इमोशन को उतनी ही गहराई से छूता है.

गाने की ग्रैंड लॉन्च से पहले 'बॉर्डर 2' की टीम राजस्थान के जैसलमेर जिले के लोंगेवाला-तनोट के लिए रवाना हुई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट बेहद खास अंदाज में फैंस से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. इस खास इवेंट में शामिल होने के लिए वरुण धवन, अहान शेट्टी, सिंगर सोनू निगम, फिल्ममेकर भूषण कुमार और निधि दत्ता को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. पैपराजी के शेयर किए गए इस वीडियो पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बता दें, कि 'संदेसे आते हैं' का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका था, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट हाई कर दी थी. इस नए वर्जन में सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ जैसे दिग्गज गायकों की आवाजें शामिल हैं. संगीत को मिथुन ने नए सिरे से तैयार किया है, जबकि मनोज मुंतशिर शुक्ला के नए बोलों ने जावेद अख्तर की मूल रचना की विरासत को आगे बढ़ाया है.

गाने की रिलीज से पहले प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि यह गीत उनके पिता जेपी दत्ता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि गाने की आत्मा में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि इसमें सैनिकों और उनके परिवारों की कुछ नई कहानियां जोड़ी गई हैं.

अब जब गाना रिलीज हो चुका है और शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, साफ है कि 'बॉर्डर 2' का यह गीत एक बार फिर देशभक्ति और जज्बातों की वही पुरानी लहर ले आया है, जो सालों पहले लोगों के दिलों में बस गई थी.

