Border 2: 'संदेसे आते हैं' की गूंज, जैसलमेर में लॉन्च से पहले Ahaan Shetty से Varun Dhawan का दिखा खास अंदाज, वीडियो वायरल

Border 2: फिल्म 'बॉर्डर 2' का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग 'संदेसे आते हैं' आखिरकार रिलीज हो चुका है और रिलीज होते ही इसने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है. लॉन्च के कुछ ही घंटों के भीतर गाने को यूट्यूब पर 1.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: January 2, 2026 11:03 PM IST

Border 2: फिल्म 'बॉर्डर 2' का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग 'संदेसे आते हैं' आखिरकार रिलीज हो चुका है और रिलीज होते ही इसने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है. लॉन्च के कुछ ही घंटों के भीतर गाने को यूट्यूब पर 1.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये गाना आज भी लोगों के इमोशन को उतनी ही गहराई से छूता है.

गाने की ग्रैंड लॉन्च से पहले 'बॉर्डर 2' की टीम राजस्थान के जैसलमेर जिले के लोंगेवाला-तनोट के लिए रवाना हुई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट बेहद खास अंदाज में फैंस से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. इस खास इवेंट में शामिल होने के लिए वरुण धवन, अहान शेट्टी, सिंगर सोनू निगम, फिल्ममेकर भूषण कुमार और निधि दत्ता को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. पैपराजी के शेयर किए गए इस वीडियो पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर सामने आए वीडियो में अहान शेट्टी बेज रंग के हाई-नेक स्वेटर और सनग्लासेस में बेहद स्टाइलिश नजर आए, वहीं वरुण धवन ने ब्राउन टी-शर्ट के साथ कॉफी-ब्राउन लेदर जैकेट पहनकर कैजुअल लेकिन अट्रैक्टिव लुक कैरी किया. फैंस ने कमेंट्स में 'वाह' , 'स्टाइल ऑन पॉइंट' और 'बॉर्डर 2' के लिए एक्साइटेड' जैसे रिएक्शन दिए.

बता दें, कि 'संदेसे आते हैं' का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका था, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट हाई कर दी थी. इस नए वर्जन में सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ जैसे दिग्गज गायकों की आवाजें शामिल हैं. संगीत को मिथुन ने नए सिरे से तैयार किया है, जबकि मनोज मुंतशिर शुक्ला के नए बोलों ने जावेद अख्तर की मूल रचना की विरासत को आगे बढ़ाया है.

गाने की रिलीज से पहले प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि यह गीत उनके पिता जेपी दत्ता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि गाने की आत्मा में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि इसमें सैनिकों और उनके परिवारों की कुछ नई कहानियां जोड़ी गई हैं.

अब जब गाना रिलीज हो चुका है और शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, साफ है कि 'बॉर्डर 2' का यह गीत एक बार फिर देशभक्ति और जज्बातों की वही पुरानी लहर ले आया है, जो सालों पहले लोगों के दिलों में बस गई थी.

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
