O Romeo: रिलीज होते ही Border 2 के परखच्चे उड़ा देगी शाहिद कपूर की फिल्म? Pranav Vashisht ने तोड़ी चुप्पी EXCLUSIVE

Pranav Vashisht reacts on O Romeo Release impact on Border 2: बॉक्स ऑफिस पर इस समय सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) ने धमाल मचा रखा है. हालांकि समय के साथ फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई पर असर साफ देखने को मिल रहा है. फिल्म 'बॉर्डर 2' के अलावा रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म 'मर्दानी 3' (Mardaani 3) भी बॉक्स ऑफिस पर टिकने की कोशिश कर रही है. कुछ दिनों में ही फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है. अब जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर ओ रोमियो भी रिलीज होने वाली है. ऐसे में दावा किया जा रहा है कि शाहिद कपूर की इस फिल्म का असर फिल्म 'बॉर्डर 2' की कमाई पर पड़ने वाला है. इस बीच फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आ रहे बॉलीवुड एक्टर प्रणव वशिष्ठ ने इस बारे में खुलकर बात की है. फिल्म 'बॉर्डर 2' के इस एक्टर ने बता दिया है कि ओ रोमियो के आगे फिल्म 'बॉर्डर 2' का क्या हाल होगा. प्रणव वशिष्ठ का ये बयान सुनकर फिल्म 'बॉर्डर 2' के फैंस जरुर खुश हो जाएंगे.

'बॉर्डर 2' को लेकर प्रणव वशिष्ठ ने दिया बड़ा बयान

सनी देओल (Sunny Deol) फिल्म 'बॉर्डर 2' के बारे में बात करते हुए प्रणव वशिष्ठ ने बॉलीवुड लाइफ से कहा, 'हमारी फिल्म ने हाल ही में पिकअप किया है. ओ रोमियो भी एक बड़ी फिल्म है. बड़े एक्टर और डायरेक्टर हैं इस फिल्म में... तो फिल्म का बज्ज तो होना ही है. हालांकि बॉर्डर 2 का क्रेज भी कम नहीं हुआ है. अगर आप अभी भी देखो तो लोग बॉर्डर 2 देखने सिनेमाघरों में जा रहे हैं. अब ये तो लोगों पर डिपेंड करता है. अब नई फिल्म आ रही है तो लोग उसे भी देखने जाएंगे ही... ऐसा नहीं हो सकता कि केवल बॉर्डर 2 ही देखी जाए. यहां अच्छी बात ये है कि लोग अब भी बॉर्डर 2 को खूब प्यार दे रहे हैं. वो अच्छा है, हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि लोग बॉर्डर 2 को भी धुरंधर की तरह ही अपना प्यार देते रहें. फिल्म ने काफी कमा लिया है अगर ये कमाई आगे जारी रहती है तो और भी अच्छा है.'

प्रणव वशिष्ठ ने सनी देओल के लिए कही ये बात

प्रणव वशिष्ठ ने इस दौरान सनी देओल के बारे में भी बत की. प्रणव वशिष्ठ ने कहा, 'बॉर्डर 2 जैसी फिल्म में सनी देओल के साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है. आप एक लेजेंड के साथ काम कर रहे हैं. उनके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. 2 महीने आप उनके साथ निकाल रहे हैं. ये बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी.' सनी देओल के नेचर के बारे में बात करते हुए प्रणव ने कहा, 'सनी देओल एक सीनियर एक्टर हैं. फिल्म के सेट पर सनी देओल हमारे साथ बहुत अच्छे से रहे. जब उनसे बात करो तो वो बहुत अच्छे से जवाब देंगे. हालांकि वैसे वो ज्यादा बात नहीं करते हैं.'

