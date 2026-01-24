ENG हिन्दी
  • Border 2: हर घंटे इतने हजार टिकिट बुक कर रहे हैं सनी देओल के फैंस, आंकड़े देखकर लग जाएगा सदमा...

Border 2: हर घंटे इतने हजार टिकिट बुक कर रहे हैं सनी देओल के फैंस, आंकड़े देखकर लग जाएगा सदमा

Border 2 Ticket Booking Record: सनी देओल, वरुण धवन की फिल्म 'गदर 2' ब्लॉकबस्टर बनने की शुरुआत कर रही है. हर घंटे जिस तरह से इस फिल्म के टिकिट बुक किए जा रहे हैं, वो आंकड़े देखकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 24, 2026 1:18 PM IST

Border 2: हर घंटे इतने हजार टिकिट बुक कर रहे हैं सनी देओल के फैंस, आंकड़े देखकर लग जाएगा सदमा

Border 2 Ticket Booking Record: वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का बुखार लोगों पर चढ़ चुका है. सोशल मीडिया पर लोग इस समय लगातार फिल्म 'बॉर्डर 2' के बारे में बात कर रहे हैं. सिनेमाघरों के बाहर फैंस लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं. अब तो फैंस को समझ आ गया है कि धुरंधर को देखने के बाद उनको क्या करना है. यही वजह है जो हर घंटे एक बड़ी तादात में फैंस बॉर्डर 2 के टिकिट बुक कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो र एक घंटे में फिल्म 'बॉर्डर 2' के करीब 10, हजार टिकिट बुक किए जा रहे हैं. जी हां, सही सुना आपने, सनी देओल के फैंस बॉर्डर 2 को देखने के लिए इतने उतावले हैं कि वो लगातार फिल्म की टिकिट्स बुक कर रहे हैं. 10 हजार हर घंटे... ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है. इससे पता चलता है कि सनी देओल का जादू अब भी पैंस के सिर पर चढ़कर बोलता है. गदर 2 के समय भी फैंस का यही हाल हो गया था. तारा और सकीना की जोड़ी ने बवाल मचा दिया था. अब बॉर्डर 2 की बारी है.

क्या है इतने टिकिट बिकने का राज?

फिल्म बॉर्डर 2(Border 2)ने ओपनिंग डे पर ही करीब 30 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. वहीं आने वाले वीकेंड में फिल्म बॉर्डर 2 को लगातार तीन दिन की छुट्टी मिलने वाली है. सोमवार को 26 जनवरी होने की वजह से फिल्म बॉर्डर 2 के टिकिट और तेजी से बिक रहे हैं. अब लोग फिल्म बॉर्डर 2 देखते हुए ही 26 जनवरी का जश्न मना सकते हैं. लंबे वीकेंड की वजह से ही फिल्म बॉर्डर 2 की टिकिट्स खूब बिक रही हैं. ऐसे में फिल्म बॉर्डर 2 की कमाई में तेजी आने के भी आसार हैं. अब ये बात तो सनी देओल को पहले से ही पता थी. तभी तो उन्होंने फिल्म बॉर्डर 2 को रिलीज करने के लिए 26 जनवरी का समय चुना है.

कैसी है सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2

फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज होने के बाद से ही फैंस के बीच हंगामा मचा हुआ है. फिल्म की कास्ट ने हर सीन में जबरदस्त काम किया है. लोग फिल्म 'बॉर्डर 2' की जमकर तारीफ कर हे हैं. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पहला पार्ट फिल्म 'बॉर्डर 2' से बेहतर है. आम जनता का कहना है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' को और भी ज्यादा इमोशनल दिखाया जा सकता था. इसके अलावा न के ग्राफिक्स भी कई बार लोगों को खटकते नजर आए. कुल मिलाकर देखा जाए तो सनी के फैंस ने इन छोटी छोटी कमियों को नजरअंदाज कर दिया है.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
