Border 2 के रिलीज होते ही Dhruv Rathee को मेकर्स ने दी तगड़ी रिश्वत? जानिए वायरल पोस्ट का सच

Border 2 Makers Bribe for Border 2 Dhruv Rathee: सनी देओल, वरुण धवन की फिल्म 'गदर 2' में रिलीज हो चुकी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर इस सुपरहिट फिल्म को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है जिस जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 23, 2026 7:47 AM IST

Border 2 Makers called to give Dhruv Rathee Bribe: सनी देओल (Sunny Deol) की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) रिलीज हो चुकी है. लंबे इंतजार के बाद वो समय आ चुका है जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी. वरुण धवन (Varun Dhawan) और अहान शेट्टी (Ahan Shetty) की इस फिल्म में 1971 में हुई इंडो पाक वॉर को दिखाया जा रहा है. इस फिल्म को देखकर फैंस भी काफी इमोशनल हो गए हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर लोग लगातार सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' के मेकर्स ने ध्रुव राठी को रिश्वत दे डाली है. जी हां, सही सुना आपने... सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. इस पोस्ट में बताया गया है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' के मेकर्स ध्रुव राठी से डरे हुए हैं. ऐसे में फिल्म 'बॉर्डर 2' के मेकर्स ने ध्रुव राठी को 5 हजार रुपए की रिश्वत दी है. फिल्म 'बॉर्डर 2' से जुड़ी इस पोस्ट को देखकर लगों की भी हंसी छूट गई है. अब हंसी तो आएगी कि आज के जमाने में रिश्वत के नाम पर 5 हजार रुपए भला कौन देता है.

फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर भी वीडियो बनाएंगे ध्रुव राठी?

अब ये तो हर किसी को पता है कि ध्रुव राठी कितीन खतरनाक वीडियोज बनाते हैं. ध्रुव राठी की एक वीडियो किसी की इमेज खराब करने के लिए काफी है. ध्रुव राठी ने अपनी वीडियोज के जरिए कई फिल्मों के बारे में बयानबाजी की है, जिसका असर इन फिल्मों की कमाई पर साफ देखने को मिलता है. यही वजह है जो अब लोग ध्रुव राठी की मजाक बना रहे हैं. लोगों को लग रहा है कि फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) के नाम को भी ध्रुव राठी भुनाने वाले हैं. फैंस को लग रहा है कि बॉर्डर 2 को लेकर भी ध्रुव राठी कुछ तूफानी जरुर करेंगे.

फिल्म बॉर्डर 2 हुई गल्फ कंट्रीज में बैन

फिल्म 'बॉर्डर 2' इस समय लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. यही वजह है जो कुछ समय में ही फिल्म 'बॉर्डर 2' की जबरदस्त एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है. अब तक फिल्म 'बॉर्डर 2' ने करीब 10 करोड़ की है. वहीं गल्फ कंट्रीज ने फिल्म 'बॉर्डर 2' के मेकर्स को सदमा दे दिया है. बीते दिन ही सनी देओल की फिल्म को गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया. धुरंधर के बाद अब फिल्म 'बॉर्डर 2' से भी गल्फ कंट्रीज ने दूरी बना ली है.

