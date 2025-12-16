Border 2 Teaser: 'हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान...', सनी देओल की दहाड़ से कांपे दुश्मन, 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज

Border 2 Teaser Out: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म का धांसू टीजर देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का जब से अनाउंसमेंट किया गया है तब से इसका बेसब्री से इंताजर किया जा रहा था. मेकर्स ने बीते दिनों बताया था कि 16 दिसंबर को फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा. आखिरकार वो समय आ गया और मंगलवार को फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के टीजर ने फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है और अब तो इसे बड़े पर्दे देखने के लिए बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म के टीजर में सनी देओल की दहाड़ ने दुश्मनों के खेमे की नींद उड़ा दी. इस तरह से एक बार फिर भारतीय जवान पाकिस्तानियों की बैंड बजाते नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' के टीजर में क्या दिखाया गया है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर किया जा रहा पसंद

फिल्म 'बॉर्डर 2' के 2.04 मिनट की शुरुआत फाइटर प्लेन और युद्ध में चलती गोलियों से होती हैं. फिर सनी देओल की कड़क आवाज सुनाई देती है. वह कहते हैं, 'तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे. आसमान से, जमीन से, समंदर से. सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे. जो आंखों में आंखें डालकर, सीन ठोकर कहेगा कि हिम्मत है तो आ ये खड़ा है हिंदुस्तान.' सनी देओल की दहाड़ दुश्मन कांप उठे. वहीं, सनी देओल के अलावा अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भारतीय फौजी बनकर दिल जीत रहे हैं. फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर देशभक्ति की भावना बढ़ा देगा. फिल्म 'बॉर्डर 2' का फैंस काफी पसंद किया जा रहा है और लोग प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं. फिल्म के टीजर पर आ रहे अधिकतर कमेंट में लोगों का कहन है कि उन्हें 23 जनवरी का इंतजार नहीं हो रहा है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' के लिए काफी एक्साइटेड हैं फैंस

फिल्म 'बॉर्डर 2' के एक-एक अपडेट फैंस को एक्साइटेड कर जाते हैं. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और अब इसकी रिलीज से पहले फैंस को ट्रेलर का इंतजार है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को टी-सीरीज के साथ जेपी दत्ता और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रही हैं. बताते चलें कि फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में आई फिल्म फिल्म 'बॉर्डर' सीक्वल है. इस फिल्म को जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब 28 साल बाद फिल्म 'बॉर्डर 2' आने वाली है और इसको लेकर काफ बज है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

