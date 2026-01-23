Border 2 में Varun Dhawan ने धांसू एक्टिंग से ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, युद्ध सीन में एक-एक एक्टर पर पड़े भारी

Border 2 Varun Dhawan Acting: फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज होते ही छा गई है. इस फिल्म ने आते ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. हर कोई थिएटर में सनी देओल की दमदार एक्टिंग और डायलॉग को सुनकर तालियां बजा रहा है लेकिन सनी देओल के अलावा इस फिल्म में दूसरे एक्टर्स ने भी ध्यान खींचा है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं. वरुण धवन ने फिल्म में भारतीय सेनिक होशियार सिंह का रोल निभाया है. फिल्म के रिलीज होने से पहले वरुण धवन काफी ट्रोल हो रहे थे. ट्रेलर से लोगों ने अंदाजा लगाया था कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की, लेकिन फिल्म रिलीज होते ही सब ट्रोलर्स की बोलती वरुण धवन ने बंद कर दी है.
बॉर्डर 2 में वरुण धवन की धांसू परफॉर्मेंस
वरुण धवन (Varun Dhawan) अपनी एक्टिंग की वजह से कई बार ट्रोल हुए हैं. दर्शक उन्हें खरी खोटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और इसी वजह से लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वरुण धवन फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) में खास काम नहीं करेंगे. इतना ही नहीं, ट्रेलर में वरुण धवन का एक मुस्कुराने वाला सीन था, जिस वजह से भी एक्टर ट्रोल हो गए थे लेकिन फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज होते ही सबकी बोलती बंद हो गई है. वरुण धवन ने फिल्म में शानदार काम किया है. उन्होंने फिल्म में अपना 100 प्रतिशत दिया है. फिल्म के सेकंड हाफ में वरुण धवन काफी चमके हैं. उनका युद्ध वाला सीन हर दर्शकों को इमोशनल कर रहा है. इस वजह से सोशल मीडिया पर वरुण धवन के काम की जमकर तारीफ हो रही है. इसके अलावा, वरुण धवन के फैंस ट्रोलर्स को सामने आने के लिए कह रहे हैं.
Let your work do the talking.@Varun_dvn literally did that! From the emotional 2nd half to the high-octane battle scenes, he has OWNED every frame. A fitting reply to everyone who doubted him. Truly a career defining act! ??#Border2 #VarunDhawan @SunnyDeolOffice #Border2ReviewAlso Read
— Kalam Wali Baai (@shivani_duksh) January 23, 2026
कैसी है बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट
बता दें कि फिल्म बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जिसमें चार एक्टर्स के साथ साथ चार ही एक्ट्रेसेस भी हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेसेस मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा नजर आ रही हैं. मौना सिंह फिल्म में सनी देओल की पत्नी के रोल में हैं.
पहले दिन कितना होगा बॉर्डर 2 का कलेक्शन
दावा है कि फिल्म का टोटल बजट 275 करोड़ रुपये के आसपास का है और फिल्म की कमाई भी धुआंधार होने वाली है. कहा जा रहा है कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर 35-40 करोड़ का धांसू कलेक्शन करेगी. इस कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 साल 2026 की ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
