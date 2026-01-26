ENG हिन्दी
Border 2: 26 जनवरी पर गेयटी गैलेक्सी पहुंचे Varun Dhawan, थिएटर के बाहर का नजारा देख उड़ जाएंगे होश! देखें Viral Video

Border 2: देशभक्ति फिल्म 'बॉर्डर 2' अब सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं और दर्शकों के बीच इसका जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिल रहा है. इसी बीच एक्टर वरुण धवन गेयटी गैलेक्सी थिएटर पहुंचे जहां का नजारा देख आपके भी होश उड़ जाएंगे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 26, 2026 7:09 PM IST

Varun Dhawan Viral Video: साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल सनी देओल (Sunny Deol), वरुण धवन (Varun Dhawan), अहान शेट्टी (Ahan Shetty) और दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) रिलीज हो चुकी है और इसका क्रेज लोगों के सिर इस कदर चढ़कर बोल रहा है कि, सिनेमाघरों के बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं बची है. वहीं जब खुद 'बॉर्डर 2' में कर्नल होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाने वाले वरुण धवन (Varun Dhawan Video) थिएटर पहुंचे तो वहां भीड़ का समंदर उमड़ पड़ा. 26 जनवरी 2026 को जहां पूरा देश रिपब्लिक डे के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं मुंबई के गेयटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर जो नजारा दिखा उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए.

Varun Dhawan को देख सातवें आसमान पहुंची फैंस की दीवानगी

23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' (Border 2) न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है बल्कि, इसकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर भी बोल रही हैं. वहीं इस फिल्म में फौजी का किरदार निभाने वाले वरुण धवन (Varun Dhawan) भी थिएटर्स में पहुंचकर फिल्म को प्यार देने के लिए दर्शकों का धन्यवाद कर रहे हैं. इसी कड़ी में रिपब्लिक डे के खास मौके पर वरुण मुंबई के जाने माने थिएटर गेयटी गैलेक्सी पहुंचे जहां उनके फैंस दी दीवानगी सातवें आसमान पर पहुंच गई. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Varun Dhawan को देख बेकाबू हुए फैंस

सामने आए वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि, वरुण धवन की गाड़ी फैंस के बीच धीरे-धीरे चल रही है जिसे लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है और एक्टर सनरूफ से निकलकर तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय बोलते हैं और अपने फैंस को ग्रीट करते नजर आए. इस दौरान रोड़ पर जो नजारा दिखा वो किसी को भी हैरान कर सकता है, क्योंकि 'बॉर्डर 2' के रिलीज से पहले एक्टर को इतना ट्रोल किया जा रहा था और आज वही लोग वरुण को देखकर ऐसे बेकाबू हो रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करना भी मु्श्किल हो जाता है.

मुंबई मेट्रो से सफर करते दिखे थे Varun Dhawan

आपको बता दें कि, वरुण धवन इसके पहले मुंबई मेट्रो में सफर करते नजर आए थे. उनके मेट्रो ट्रैवल का एक के बाद एक कई वीडियो भी सामने आए थे. इन दिनों दर्शक फिल्म के साथ-साथ वरुण धवन को भी काफी पसंद करते नजर आ रहे हैं क्योंकि, एक्टर जनता के बीच अपनी उपस्थित दर्ज करा रहे हैं.

हर दिन बना रही कलेक्शन का नया रिकॉर्ड

वहीं अगर बात करें फिल्म 'बॉर्डर 2' की तो ये 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में नजर आ रहे हैं. साल 1997 में आई 'बॉर्डर' का ये सीक्वल है, जिसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और ये रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और हर दिन कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना रही है.

