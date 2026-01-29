जब Border 2 के सेट पर बुरी तरह घायल हुए Varun Dhawan, एक्शन करने के चक्कर में हुई हड्डी पसली एक...

Border 2 Varun Dhawan Injured Viral Video: हाल ही में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने खुलासा किया है कि फिल्म 'गदर 2' की शूटिंग करते समय उनको काफी चोट लग गई थी. अब जाकर वरुण धवन ने इस चोट का वीडियो शेयर किया है.

Border 2 Varun Dhawan Injured Viral Video: अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, सनी देओल (Sunny Deol), की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) इस समय बॉक्स ऑफिस पर खूब रंग जमा रही है. लोग इस फिल्म को देखने के लिए लंबी-लंबी लाइन्स लगा रहे हैं. अब तो हाल ये है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने के बाद लोगों ने वरुण धवन को भी ट्रोल करना बंद कर दिया है. एक समय था जब वरुण धवन की एक्टिंग पर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे. वरुण धवन के एक्सप्रेशन्स को लेकर लोग उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे. लोगों का कहना था कि वरुण धवन को एक्टिंग नहीं आती है. हालांकि फिल्म रिलीज होते ही लोगों की गलतफहमी दूर हो गई. इसी बीच वरुण धवन ने एक बार फिर से फैंस को फिल्म 'बॉर्डर 2' की सच्चाई बता दी है. कुछ समय पहले ही फिल्म 'बॉर्डर 2' का एक वीडियो वरुण धवन ने शेयर किया है. इस वीडियो में वरुण धवन मारधाड़ करते नजर आ रहे हैं. अचानक ही वरुण धवन को धक्का दिया गया और वो दूर जाकर गिरे. इस वीडियो को शेयर करते हुए वरुण धवन ने दावा किया है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' में लगी ये चोट उनके लिए बेहद दर्दनाक थी.

फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर वरुण धवन ने कही ये बात

फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) के बारे में बात करते हुए वरुण धवन ने कहा, फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट पर मुझे सबसे बुरी चोट लगी थी. मेरा शरीर एक पत्थर से जा टकराया था. मैंने कैमरे से टकराने की बहुत कोशिश की हालांकि ऐसा नहीं हो पाया. ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दर्द था. मेरी टेलबोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था. अब भी मैं इस सोच से उबरने की कोशश कर रहा हूं. यहां पर मैं अपनी टीम का धन्यवाद कहना चाहती हूं. उन्होंने मेरी बहुत मदद की है. उस समय मुझसे चला भी नहीं जाता था. फिर भी मुझे काम करना था. हालांकि ये सफर सच में बहुत मजेदार रहा...

वरुण धवन ने ट्रोलिंग को लेकर भी तोड़ी थी चुप्पी

इस वीडियो को शेयर करने से पहले वरुण धवन ने मैट्रो की सवारी भी की थी. इतना ही नहीं वरुण धवन थिएटर में जाकर अपने फैंस से भी मिलकर आए थे. मीडिया से बात करते हुए वरुण धवन ने अपने ट्रोलर्स को लेकर भी बातें बोली थीं. वरुण धवन ने दावा किया था कि वो केवल अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं. बाकी उन्होंने फिल्म बॉर्डर 2 में काम कैसा किया है ये बात फिल्म रिलीज होने के बाद सबको पता चल ही जाएगी.

