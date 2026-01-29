ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • जब Border 2 के सेट पर बुरी तरह घायल हुए Varun Dhawan, एक्शन करने के चक्कर में हुई हड्डी पसली एक...

जब Border 2 के सेट पर बुरी तरह घायल हुए Varun Dhawan, एक्शन करने के चक्कर में हुई हड्डी पसली एक

Border 2 Varun Dhawan Injured Viral Video: हाल ही में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने खुलासा किया है कि फिल्म 'गदर 2' की शूटिंग करते समय उनको काफी चोट लग गई थी. अब जाकर वरुण धवन ने इस चोट का वीडियो शेयर किया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 29, 2026 1:37 PM IST

जब Border 2 के सेट पर बुरी तरह घायल हुए Varun Dhawan, एक्शन करने के चक्कर में हुई हड्डी पसली एक

Border 2 Varun Dhawan Injured Viral Video: अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, सनी देओल (Sunny Deol), की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) इस समय बॉक्स ऑफिस पर खूब रंग जमा रही है. लोग इस फिल्म को देखने के लिए लंबी-लंबी लाइन्स लगा रहे हैं. अब तो हाल ये है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' को देखने के बाद लोगों ने वरुण धवन को भी ट्रोल करना बंद कर दिया है. एक समय था जब वरुण धवन की एक्टिंग पर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे. वरुण धवन के एक्सप्रेशन्स को लेकर लोग उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे. लोगों का कहना था कि वरुण धवन को एक्टिंग नहीं आती है. हालांकि फिल्म रिलीज होते ही लोगों की गलतफहमी दूर हो गई. इसी बीच वरुण धवन ने एक बार फिर से फैंस को फिल्म 'बॉर्डर 2' की सच्चाई बता दी है. कुछ समय पहले ही फिल्म 'बॉर्डर 2' का एक वीडियो वरुण धवन ने शेयर किया है. इस वीडियो में वरुण धवन मारधाड़ करते नजर आ रहे हैं. अचानक ही वरुण धवन को धक्का दिया गया और वो दूर जाकर गिरे. इस वीडियो को शेयर करते हुए वरुण धवन ने दावा किया है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' में लगी ये चोट उनके लिए बेहद दर्दनाक थी.

Also Read
24 सेकेंड का वो वीडियो जिसने खोलकर रख दी Border 2 की पोल, जानिए कैसे मेकर्स ने झोंकी फैंस की आंखों में धूल

फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर वरुण धवन ने कही ये बात

फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) के बारे में बात करते हुए वरुण धवन ने कहा, फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट पर मुझे सबसे बुरी चोट लगी थी. मेरा शरीर एक पत्थर से जा टकराया था. मैंने कैमरे से टकराने की बहुत कोशिश की हालांकि ऐसा नहीं हो पाया. ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दर्द था. मेरी टेलबोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था. अब भी मैं इस सोच से उबरने की कोशश कर रहा हूं. यहां पर मैं अपनी टीम का धन्यवाद कहना चाहती हूं. उन्होंने मेरी बहुत मदद की है. उस समय मुझसे चला भी नहीं जाता था. फिर भी मुझे काम करना था. हालांकि ये सफर सच में बहुत मजेदार रहा...

Also Read
Bollywood में जोर-जबरदस्ती का शिकार हुए हैं Arijit Singh? जानिए क्या है रिटायरमेंट का पूरा सच

TRENDING NOW

वरुण धवन ने ट्रोलिंग को लेकर भी तोड़ी थी चुप्पी

इस वीडियो को शेयर करने से पहले वरुण धवन ने मैट्रो की सवारी भी की थी. इतना ही नहीं वरुण धवन थिएटर में जाकर अपने फैंस से भी मिलकर आए थे. मीडिया से बात करते हुए वरुण धवन ने अपने ट्रोलर्स को लेकर भी बातें बोली थीं. वरुण धवन ने दावा किया था कि वो केवल अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं. बाकी उन्होंने फिल्म बॉर्डर 2 में काम कैसा किया है ये बात फिल्म रिलीज होने के बाद सबको पता चल ही जाएगी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Border 2 Box Office Collection