Border 2 Vs Dhurandhar Day 5 Box Office Collection: सनी देओल के आगे फुस्स हुए Ranveer Singh, इन 5 तरीकों से धुरंधर को दी मात

Border 2 Vs Dhurandhar Day 5 Box Office Collection: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के आते ही धुरंधरा का जादू कम हो गया है, धुरंधर ने 50 दिनों तक शानदार कमाई की है. आइए आपको बताते हैं कि दोनों फिल्म की कमाई में कितना अंतर है.

Border 2 Vs Dhurandhar Day 5 Box Office Collection: फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हुई. फिल्म को रिलीज हुए अभी महज 4 दिन पूरे हुए हैं और इन चार दिनों में ही सनी देओल की फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस फिल्म ने धुरंधर की हवा भी निकाल दी है, जो बीते 50 दिन से सिनेमाघरों में छाई हुई थी. रणवीर सिंह की धुरंधर अब कम कमाई कर रही है लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि पहले वीक में धुरंधर और बॉर्डर 2 में से किसने बाजी मारी है? आइए आपको बताते हैं.

एडवांस बुकिंग में सनी देओल की बॉर्डर 2 ने मचाया धमाल

फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2 ) ने एडवांस बुकिंग में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में धुरंधर (Dhurandhar) को पछाड़ दिया है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 19 जनवरी को शुरू हो गई थी और बॉर्डर 2 ने रिलीज से चार दिन पहले ही एडवांस बुकिंग में मोटी कमाई कर ली थी. इस फिल्म ने एडवांस बुकिग में 12.5 करोड़ रुपये कलेक्शन किया था और धुरंधर ने एडवांस बुकिंग में 9.23 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.

TRENDING NOW

धुरंधर या बॉर्डर 2... किसने की पहले दिन ज्यादा कमाई

धुरंधरा का जलवा बॉक्स ऑफिस पर काफी समय तक देखने के लिए मिला था, लेकिन फिर भी बॉर्डर 2 ने आते ही धुरंधर की हवा निकाल दी. इस फिल्म ने ओपनिंग डे की कमाई से ही धुरंधर को पछाड़ दिया. धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़ की शानदार कमाई की. बॉर्डर 2 ने ये आंकड़ा पार कर लिया. बॉर्डर 2 ने 30 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई पहले दिन में ही कर ली थी. अब पांचवे दिन भी ये फिल्म धांसू कमाई कर सकती है.

धुरंधर से काफी ज्यादा है बॉर्डर 2 की वीकेंड कमाई

बॉर्डर 2 का जलवा पहले वीकेंड पर भी देखने के लिए मिला था. धुरंधर ने अपने पहले वीकेंड पर अच्छी खासी कमाई की थी लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म बॉर्डर 2 से इस मामले में हार गई. बॉर्डर 2 ने अपने पहले वीकेंड पर 121 करोड़ की धांसू कमाई की, जो धुरंधर से कहीं ज्यादा है. धुरंधर ने अपने पहले दिन पर 100 करोड़ का आंकड़ा तो छू लिया था, लेकिन कमाई बॉर्डर 2 से पीछे रह गई. इस फिल्म ने वीकेंड पर 103 करोड़ की कमाई की थी,

सोमवार को बॉर्डर 2 ने मारा छक्का

हर फिल्म के लिए फर्स्ट मंडे काफी खास रहता था. इस दिन देखा जाता है कि फिल्म का जादू आगे कितना समय और जलने वाला है और बॉर्डर 2 के साथ धुरंधऱ का जादू भी अपने पहले मंडे पर देखने के लिए मिला था लेकिन यहां भी कमाई में बॉर्डर 2 आगे निकल गई. सोमवार यानी गणतंत्र दिवस की छुट्टी का फायदा बॉर्डर 2 को मिला. इस वजह से फिल्म ने पहले सोमवार को लगभग 59 करोड़ की कमाई की है. धुरंधर ने इस दिन पर 23.25 करोड़ का आंकड़ा पार किया था.

100 करोड़ में किसने मारी सबसे पहले बाजी

अब सवाल बनता है कि बॉर्डर 2 या फिर धुरंधर में से किसने सबसे तेजीसे 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर मुकाबला दोनों फिल्मों में टाई हो गया है. धुरंधर और बॉर्डर 2 ने ही तीसरे दिन में 100 करोड़ कमा लिए थे. यानी दोनों चंद घंटे में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन गई थी.

दुनिया भर में किसने की ज्यादा कमाई

आज के समय में हिंदी फिल्मों को भी दुनिया भर में रिलीज किया जाता है. बॉर्डर 2 और धुरंधर दोनों कई देशों में रिलीज हुई. इस मौके पर धुरंधर ने 158 करोड़ की कमाई की थी और बॉर्डर 2 यहां पर भी आगे निकल गई. बॉर्डर 2 ने दुनिया भर की कमाई को मिलाकर 172 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more