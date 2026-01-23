Border 2 X Review: सिनेमाघरों में सनी देओल ने मचाया गदर, इन ट्वीट्स ने बताया क्यों 'बॉर्डर 2' है साल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर!

Border 2 X Review: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बोर्डर 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म की कहानी लोगों को बहुत पसंद आ रहें हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में लोग अपना क्या रिएक्शन दे रहें हैं.

आज यानी 23 जनवरी 2026 को 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. जैसे ही सुबह का पहला शो शुरू हुआ पूरे देश के सिनेमाघरों में वही 1997 वाला माहौल दोबारा बन गया. लोग हाथों में झंडे लेकर और 'जय हिंद' के नारे लगाते हुए थिएटरों में घुसते दिखे. इस बार कहानी में सनी देओल अकेले नहीं हैं. उनके साथ इस जंग में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की भी शामिल है. फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने, जिन्होंने 'केसरी' जैसी दमदार फिल्म को भी निर्देशित किया था. फिल्म के शुरुआती रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि फिल्म ने तकनीक और एक्शन के मामले में पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है.

सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहें?

इस फिल्म को लेकर दर्शकों ने X (पुराना ट्विटर) पर अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर रिएक्शंस का ऐसा सैलाब आया है कि #Border2 ट्रेंड कर रहा है. आइए जानते हैं यह फिल्म लोगों को कैसी लगी है? वहीं एक और यूजर ने लिखा कि "फिल्म में देशभक्ति तो कूट-कूट कर भरी है, लेकिन कहानी कहने का तरीका थोड़ा फीका रह गया. उनका ट्वीट था: "एक्शन तो ठीक है भाई, पर वो 1997 वाली रूह गायब है. इमोशनल सीन थोड़े जबरदस्ती के लगते हैं और बीच-बीच में फिल्म बोर करने लगती है. फिल्म सिर्फ हमारी पुरानी यादों के भरोसे चल रही है." इस यूजर ने इस फिल्म को सिर्फ 2 स्टार दिया है.

#Border2Review

Rating- ⭐️⭐️

Power and patriotism are clearly the intent, but the execution feels uneven.

The scale is grand and a few war sequences work, yet the emotions often feel loud and forced rather than organic.

Dialogues try hard to punch, but not all land, and the… pic.twitter.com/MhRFad9j2h — Dehman Rakait (@kasaiNuma) January 22, 2026

लोगों ने कैसा दिया रिएक्शंस

एक अन्य यूजर ने लिखा कि "बॉर्डर 2 ने तो रोंगटे खड़े कर दिए! सनी देओल जब स्क्रीन पर आते हैं, तो पूरा थिएटर सीटियां बजाने लगता है. भारतीय सैनिकों की बहादुरी को जिस तरह से दिखाया गया है, वो काबिले तारीफ है. यह सिर्फ फिल्म नहीं, हर हिंदुस्तानी का गर्व है!" वहीं एक और यूजर ने इस फिल्म को सिनेमैटिक जीत बताया और लिखा कि यह कहानी भारतीय सैनिकों की वीरता का सम्मान करती है और सनी देओल की दमदार उपस्थिति को उजागर करती है, यूजर ने उनके एक्टिंग को एक प्रमुख आकर्षण बताया.

#OneWordReview...#Border2: OUTSTANDING.

Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️½

Power. Patriotism. Pride... #Border2 makes your heart swell with pride... The film salutes the nation as well as the armed forces... STRONGLY RECOMMENDED. #Border2Review Director #AnuragSingh delivers a thunderous,… pic.twitter.com/f7x7r3CDqs — Tushar Jadhav (@imjadhavtushar) January 22, 2026

एक यूजर दर्शकों से बॉर्डर 2 को सिनेमाघरों में देखने का आग्रह किया गया और फिल्म को एक सशक्त और भावनात्मक रूप से दिल को छू लेने वाली घटना बताया गया जो सैन्य सेवाओं के प्रति गर्व और सम्मान को बढ़ावा देती है.

Border 2 is big, loud and unapologetically patriotic. Sunny Deol owns every frame, the action is widescreen, and the climax will split opinions — but for Republic Day crowds this is built to play loud in theatres. My score: 3.5/5. #Border2 #SunnyDeol pic.twitter.com/oGcyhbTdP9 — Bollywood Critics (@BollyCritBuzz) January 22, 2026

वरुण, दिलजीत और अहान की एक्टिंग

दर्शकों का कहना है कि वरुण धवन ने अपने किरदार में काफी जान डाल दी है और दिलजीत दोसांझ की मासूमियत और वीरता का कॉम्बिनेशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है. अहान शेट्टी ने भी अपने स्क्रीन टाइम में शानदार एक्टिंग की है. लेकिन फिल्म का असली हीरो कौन है? जवाब एक ही है सनी देओल. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वैसी ही दहाड़ती हुई लगती है जैसी 29 साल पहले थी.

क्या आपको 'बॉर्डर 2' देखनी चाहिए?

अगर आप पुराने गाने 'संदेशे आते हैं' को सुनकर आज भी भावुक हो जाते हैं और बड़े पर्दे पर बड़े धमाके देखना पसंद करते हैं, तो 'बॉर्डर 2' आपके लिए ही बनी है. भले ही कुछ लोगों को इसकी कहानी थोड़ी धीमी लगी हो, लेकिन थिएटर में बैठकर 'जय हिंद' चिल्लाने का जो अनुभव है, वो आपको ओटीटी पर कभी नहीं मिलेगा.

