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Border 3 का हुआ ऐलान, फिल्म में दिखाई जाएगी सेना के इस जांबाज की कहानी

Border 3 Confirmed: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर' और 'बॉर्डर 2' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने फिल्म 'बॉर्डर 3' को कन्फर्म कर दिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 23, 2026 1:28 PM IST
Border 3 का हुआ ऐलान, फिल्म में दिखाई जाएगी सेना के इस जांबाज की कहानी

फिल्म बॉर्डर 3 कन्फर्म हुई.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर' और फिल्म 'बॉर्डर 2' को काफी पसंद किया गया है. फिल्म में दिखाई गई कहानी से लोग देशभक्ति के रंग में रंग गए थे. दोनों फिल्मों को मिले बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स से मेकर्स काफी खुश हुए हैं. दोनों मूवीज की सफलता के बाद मेकर्स ने फिल्म 'बॉर्डर 3' (Border 3) का अनाउंसमेंट कर दिया है. प्रोड्यूसर निधि दत्ता (Nidhi Dutta) ने इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. इसके साथ ही निधि दत्ता ने ये भी बताया है कि फिल्म 'बॉर्डर 3' में किस शख्स की कहानी दिखाई जाएगी. आइए जानते हैं कि फिल्म 'बॉर्डर 3' पर क्या-क्या अपडेट आए हैं.

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फिल्म 'बॉर्डर 3' पर निधि दत्ता ने कही ये बात

प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने 'जूम' से बात करते हुए फिल्म 'बॉर्डर 3' को लेकर बात की है. निधि दत्ता ने बताया है, 'हमने बॉर्डर 2 के रिलीज के ठीक बाद भूषण कुमार के साथ इसकी घोषणा कर दी थी. मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में आप इसके बारे में बड़ी खबर सुनेंगे. बॉर्डर 2 के बाद मेरे लिए बड़ी बात ये है कि सफलता के बाद भी देशभक्ति एक ऐसा भाव बड़ी है जो कभी नहीं मिटता है. कोई भी पीढ़ी आ जाए, ये फीलिंग हमेशा बनी रहती है. बहादुरी की कहानियां अगर सही तरह से और सही फीलिंग के साथ जाए तो ये दुनियाभर के दर्शकों को छू सकती हैं. इसे बड़ी सफलता भी मिलती है.'

फिल्म 'बॉर्डर 3' की ये होगी कहानी

फिल्म 'बॉर्डर 3' की कहानी को लेकर प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने बताया कि ये मिलिट्री लीडर जनरल हरबक्श सिंह की जिंदगी पर बनाई जाएगी. साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जनरल हरबक्श सिंह की भूमिका को फिल्म में दिखाया जाएगा. निधि दत्ता का कहना है कि एक ऑर्मी ऑफिसर से जनरल हरबक्श सिंह की कहानी सुनन के बाद उन्होंने इस पर रिसर्च कर दी है.

'बॉर्डर' और 'बॉर्डर 2' ने किया था बंपर कलेक्शन

बताते चलें कि अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 460 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 2026 में सिनेमाघरों में आई थी. वहीं, साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' ने दुनियाभर में 65 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म 'बॉर्डर' का डायरेक्शन जेपी दत्ता ने किया था. इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद फैंस को फिल्म 'बॉर्डर 3' का बेसब्री से इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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