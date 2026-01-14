ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • कौन है Border फिल्म का वो एक्टर जिसके नाम दर्ज है बॉलीवुड का सबसे बदकिस्मत रिकॉर्ड? आज तक नहीं रिलीज...

कौन है Border फिल्म का वो एक्टर जिसके नाम दर्ज है बॉलीवुड का सबसे बदकिस्मत रिकॉर्ड? आज तक नहीं रिलीज हुईं 33 Filme

Border: सन देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना जैसे कई सितारों से सजी साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' ने कई एक्टर्स की किस्मत बदल दी थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी फिल्म का एक ऐसा चेहरा भी है, जिसकी अदाकारी ने तो लोगों का दिल जीता, लेकिन इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया और उसकी वजह है उसकी आज तक रिलीज नहीं हुई 33 फिल्में...

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 14, 2026 8:16 PM IST

कौन है Border फिल्म का वो एक्टर जिसके नाम दर्ज है बॉलीवुड का सबसे बदकिस्मत रिकॉर्ड? आज तक नहीं रिलीज हुईं 33 Filme

Border: इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की गूंज सुनाी दे रही हैं वो है 'बॉर्डर 2' (Border 2) की. 26 साल बाद सनी देओल (Sunny Deol) एक बार फिर से अपनी पलटन के साथ सरहद पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने को तैयार हैं, लेकिन जैसे-जैसे इस सीक्वल की चर्चा बढ़ रही है वैसे-वैसे फैंस के जहन में साल 1997 में आई उस 'बॉर्डर' (Border) की यादें भी ताजा हो रही हैं, जिसने इतिहास रच दिया था. वहीं इसी यादों से निकलकर एक ऐसा चेहरा भी सामने आया है, जो उस वक्त तो किसी का फेवरेट बन गया था, लेकिन समय के साथ कहीं खो गया.

Also Read
28 साल पहले आई देशभक्ति की फिल्म में 8 मिनट के 'सुहागरात' के गाने ने मचाया था तहलका, एक-एक सीन छेड़ देता है दिल के तार

कौन है Border फिल्म का वो एक्टर?

दरअसल, हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) हैं. 'बॉर्डर' में उनकी अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया था, बावजूद इसके इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिसके वो हकदार थे और इसके पीछे कहीं न कहीं उनकी आज तक रिलीज नहीं हुई 33 फिल्में हैं...जी हां, आपने सही पढ़ा सुनील शेट्टी (Suniel Shetty Unreleased Movie) की एक-दो नहीं बल्कि 33 फिल्में ऐसी हैं, जो आज तक रिलीज नहीं हुई है. इनमें से कुछ की तो शूटिंग हो चुकी थी और कुछ अधूरी ही रह गईं.

Also Read
सुनील शेट्टी की 'बिना श्रृंगार के सुंदर लगने वाली' एक्ट्रेस का दमकता है चेहरा, 'मोहरा' की हीरोइन की तस्वीरें करेंगी मदहोश

TRENDING NOW

Suniel Shetty की ये फिल्में आज तक नहीं हुई रिलीज

खबरों की मानें तो सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) की आज तक रिलीज नहीं हुई फिल्मों में 'चोर सिपाही', 'जज्बा', 'मुक्ति', 'फेम', 'गुड नाइट', 'फांसी: द कैपिटल पनिशमेंट', 'मुंबई टैक्सी सर्विस', 'कौरव', 'करमवीर', 'कैप्टन अर्जुन', 'काला पानी', 'राधे श्याम सीता राम', 'पूरब की लैला पश्चिम का छैला', 'हम पंछी एक डाल के', 'वंदे मातरम', 'अखंड', 'शोमैन', 'चाय गरम' और 'शूटर' जैसी फिल्में शामिल हैं.

Also Read
Women’s World Cup 2025: विश्व विजेता बनीं भारत की बेटियां, पूरे देश के साथ खुशी से झूमे बॉलीवुड ने दी बधाई

इन हसीनाओं के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखते सुनील

अगर सुनील शेट्टी की ये फिल्में रिलीज होती है, तो वो कई मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ नजर आते है. सुनील 'एक और फौलाद' और 'दो कदम आगे' में वो दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती के साथ नजर आते, वहीं 'जाहिल', 'गहरा' और 'एक हिंदुस्तानी' में रवीना टंडन के साथ दिखाई देते. वहीं 'आयुध' में वो सोनाली बेंद्रे के साथ और 'द बॉडीगार्ड' में श्रीदेवी के साथ दिखाई थे.

View this post on Instagram

A post shared by Ahan Shetty (@ahan.shetty)

आपको बता दें कि, सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) ने 1992 में आई फिल्म बलवान से डेब्यू किया था. फिर वे 'वक्त हमारा है', 'अंत', 'दिलवाले', 'विश्वासघात' और 'भाई' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Border Border 2 Border 2 Release Date Border 2 Star Cast Suniel Shetty