#BoycottRadhikaApte trends on twitter: बॉलीवुड अदाकारा राधिका आप्टे 13 अगस्त की सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं। लोग उनकी फिल्म पार्च्ड की एक तस्वीर शेयर करके उन पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय कल्चर को बर्बाद करने की कोशिश की है। राधिका आप्टे (Radhika Apte) से नाराज लोगों का आरोप है कि वो इस तरह की फिल्में और रोल्स करके देश की अस्मिता पर चोट पहुंचा रही हैं।

लोग राधिका आप्टे के माध्यम से बॉलीवुड पर निशाना साध रहे हैं, जो राज कुंद्रा मामले पर चुप है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पुलिस ने पोर्न फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले पर अभी तक किसी भी सेलेब ने सवाल नहीं पूछा है। राधिका आप्टे की तस्वीर शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले बॉलीवुड को राज कुंद्रा मामले पर सांप सूंघ गया है। आप लोगों के ट्वीट नीचे देख सकते हैं:

Audience watch these movies and make these movies successful, then it becomes a trend that actresses does these type of roles then why this trend #BoycottRadhikaApte ?

Stop watching these movies & make the actors realize that we don't need this content so that they do good roles. — Mushtaqsyeed88 (@mushtaqsyeed88) August 13, 2021

When it comes to Kathua entire #Bollywood gang was with Placard

Why these people silent on #RajKundra ?

Habit of bollywood to defame degrad our culture #BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/icQ3Kp1TIi#BoycottRadhikaApte — Rahul Jaiswal (@Rahul22578409) August 13, 2021

WE WILL NOT TOLERATE ANYTHING WHICH GOES AGAINST OUR CULTURE ? #BoycottRadhikaApte — Yogi Devnath (@YogiDevnath2) August 13, 2021

Being nude is liberating for Radhika Apte ?? #BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/TaVAAidGUv — हिन्दू ईकोसिस्टम | गर्व से कहो हम हिन्दू हैं (@HinduEcosystem_) August 13, 2021

राधिका आप्टे की फिल्म पार्च्ड से एक बोल्ड क्लिप वायरल हो गई थी, तब उन्होंने एक मीडिया ऑर्गनाइजेशन से बात करते हुए कहा था कि यह बहुत ही घटिया हरकत थी। जो लोग क्लिप देख रहे हैं उन्हें नहीं पता कि यह सीन फिल्म में क्यों है? वो सिर्फ एक बोल्ड क्लिप देख रहे हैं, जिसके आगे और पीछे की कहानी उन्हें नहीं पता है।

अदाकारा राधिका आप्टे ने अपनी वायरल बोल्ड क्लिप्स के बारे में बात करते हुए मीडिया से कहा था कि वो इनकी वजह से 4-5 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पायी थीं क्योंकि उनका चौकीदार और ड्राइवर उन्हें अलग नजरों से देखने लगे थे। उनके दिमाग में मेरी कुछ और ही इमेज बन गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई थी। राधिका आप्टे ने अभी तक ट्विटर पर बॉयकाट की मांग पर जुबान नहीं खोली है। आप इस मामले से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए बॉलीवुड लाइफ के साथ जुड़े रहिए।