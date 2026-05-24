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Cannes 2026: कान्स में ऐश्वर्या राय का क्लोजिंग धमाका, व्हाइट पैंटसूट और बोआ स्कार्फ में बिखेरा हुस्न का जलवा

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के समापन पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने चेनी चैन के ड्रामेटिक व्हाइट फेदर पैंटसूट में रेड कार्पेट पर आग लगा दी. इवेंट में उनकी बेटी आराध्या भी रेड गाउन में उनके साथ नजर आईं.

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By: Shreya Pandey | Published: May 24, 2026 8:05 AM IST
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ऐश्वर्या राय का कांस में धमाका

ग्लोबल आइकॉन और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है. 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या ने बेहद ही अनोखे और ड्रामेटिक अंदाज में एंट्री लेकर पूरी महफिल लूट ली. इस बार वह किसी ट्रेडिशनल गाउन में नहीं, बल्कि एक बेहद ही स्टाइलिश बॉस लेडी लुक में नजर आईं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

क्लोजिंग सेरेमनी में व्हाइट मैजिक

फोटोज में ऐश्वर्या राय बच्चन 'चेनी चैन कॉउचर' का कस्टमाइज्ड व्हाइट पैंटसूट पहने नजर आ रही हैं, जिसके लैपेल पर बेहद खूबसूरत सिल्वर कढ़ाई की गई थी. लेकिन इस पूरे लुक की जान थे उनके कंधों और कोहनियों के पास लिपटे ओवरसाइज्ड और ड्रामेटिक सफेद पंख जो उनके इस लुक को बेहद ग्लैमरस और रॉयल बना रहे थे. मशहूर स्टाइलिस्ट मोहित राय द्वारा स्टाइल किए गए इस लुक के साथ ऐश्वर्या ने वेवी बाल और सल्ट्री स्मोकी आई मेकअप कैरी किया था, जिसने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.

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लाइट ऑन वीमेंस वर्थ गाला में एक्ट्रेस का अवतार

इससे पहले, कान्स के 'लाइट ऑन वीमेंस वर्थ गाला' इवेंट में ऐश्वर्या का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला था. इस दौरान उन्होंने सोफी कॉउचर का पाउडर पिंक शेड का ड्रेप्ड गाउन पहना था, जो पीछे की तरफ एक खूबसूरत शिफॉन केप में बदल रहा था. इस गाउन पर फ्लोरल ज्वेलरी का बारीक काम किया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो इस खूबसूरत ड्रेस की कीमत करीब 3,700 अमेरिकी डॉलर है. इस लुक को सिंपल रखते हुए उन्होंने सॉफ्ट कर्ल्स बाल, लाइट आईलाइनर और पिंक लिपस्टिक लगाई थी.

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बेटी आराध्या के साथ बॉन्डिंग

इस बार भी कान्स के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या की लाडली बेटी आराध्या बच्चन अपनी मां का साथ देती नजर आईं. आराध्या ब्राइट रेड कलर के गाउन और मैचिंग केप में बेहद प्यारी लग रही थीं. रेड कार्पेट पर इस मां-बेटी की जोड़ी की ट्यूनिंग और प्यारी बॉन्डिंग ने वहां मौजूद सभी फोटोग्राफर्स और फैंस का दिल जीत लिया.

लुमिनारा गाउन से की थी शुरुआत

कान्स 2026 के अपने पहले लुक में ऐश्वर्या ने मशहूर भारतीय डिजाइनर अमित अग्रवाल का मेटैलिक ब्लू 'लुमिनारा' गाउन पहना था. इस शानदार गाउन को तैयार करने में कारीगरों को पूरे 1,500 घंटे की कड़ी मेहनत लगी थी. इस ड्रेस का कॉन्सेप्ट 'लाइट इन मोशन' से प्रेरित था. बता दें कि कान्स के लिए रवाना होते वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर भी इस मां-बेटी की जोड़ी को ऑल-ब्लैक ट्विनिंग लुक में देखा गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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