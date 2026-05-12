Cannes 2026: फ्रांस की गलियों में दिखेगा बॉलीवुड का टशन, रेड कार्पेट पर किसका चलेगा सिक्का? नोट कर लें डेट और टाइमिंग

Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में भारतीय सिनेमा का नया इतिहास रचा जाएगा. इस बार बॉलीवुड के साथ-साथ पंजाबी, मराठी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरेंगे.

Cannes 2026 की डेट और टाइमिंग

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल का आगाज आज से होने जा रहा है. फ्रेंच रिवेरा की खूबसूरत वादियों में सजने वाले इस फेस्टिवल में इस साल एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अब तक कान्स के रेड कार्पेट पर सिर्फ बॉलीवुड की चमक दिखती थी, लेकिन 2026 में पंजाबी, मराठी, गुजराती और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना हुनर दिखाएंगे. क्षेत्रीय सिनेमा का यह बढ़ता दायरा भारतीय फिल्मों को ग्लोबल लेवल पर पहचान दे रहें हैं.

फेस्टिवल का आगाज और खास मेहमान

Cannes 2026 समारोह की शुरुआत 'Palais des Festivals et des Congrès' में फ्रांसीसी डायरेक्टर पियरे सल्वाडोरी की फिल्म 'The Electric Kiss' के साथ होगी. इस बार जूरी की कमान दक्षिण कोरिया के मास्टर फिल्ममेकर पार्क चान-वुक संभाल रहे हैं, जबकि मशहूर एक्ट्रेस आई हैदरा पूरे शो को होस्ट करेंगी. 12 मई की रात से ही रेड कार्पेट पर सितारों की महफिल सजनी शुरू हो जाएगी.

रेड कार्पेट पर भारतीय सुंदरियों का दबदबा

जब बात कान्स की हो, तो ऐश्वर्या राय बच्चन के बिना बात अधूरी है. पिछले 24 सालों से भारत का चेहरा बनीं ऐश्वर्या एक बार फिर अपनी खूबसूरती से दुनिया को दीवाना बनाने को तैयार हैं. उनके साथ आलिया भट्ट लगातार दूसरे साल अपनी चमक बिखेरेंगी. 'लॉरियल' की तरफ से अदिति राव हैदरी भी हुस्न का जादू चलाएंगी. साथ ही जैकलीन फर्नांडिस, तारा सुतारिया, मौनी रॉय और पूजा बत्रा जैसे नाम भी रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाएंगे. फैशन के उस्ताद मनीष मल्होत्रा और मेट गाला के बाद करण जौहर भी यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

क्षेत्रीय सिनेमा के लिए खास मौका

इस साल की सबसे शानदार खबर यह है कि भारत का क्षेत्रीय सिनेमा ग्लोबल मंच पर अपनी धाक जमा रहा है. पंजाबी सुपरस्टार एमी विर्क और रूपी गिल फिल्म 'चढ़दीकला' के साथ नजर आएंगे.

दिग्गज एक्टर अशोक सराफ, निवेदिता सराफ और प्राजक्ता माली पारंपरिक मराठी अंदाज में दिखेंगे. मानसी पारेख और पार्थिव गोहिल गुजराती सिनेमा का प्रतिनिधित्व करेंगे. मलयालम डायरेक्टर चिदंबरम अपनी फिल्म 'बालन: द बॉय' के साथ ग्लोबल मार्केट में उतर रहे हैं.

डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. जिससे साफ है कि ग्लैमर के साथ बिजनेस के मामले में भी भारत मजबूत है. एक्टर अंशुमन झा अपनी कई फिल्मों (जैसे 'सितंबर 21') की स्क्रीनिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय डिस्ट्रीब्यूटर्स से हाथ मिलाएंगे.

कब और कहां देखें लाइव?

भारत के दर्शक इस इवेंट को 12 मई की रात से लाइव देख सकते हैं. अगर आप भी रेड कार्पेट के लुक्स और ओपनिंग सेरेमनी का मजा लेना चाहते हैं, तो कान्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.