Cannes 2026 में ग्लैमर के पीछे खेला गया खूनी खेल! होटल रूम में मॉडल पर हुआ जानलेवा हमला, शेयर किया खून से लथपथ Video

Cannes 2026 Viral Video: दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट 'कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026' ने 11 दिनों का शानदार सफर तय कर लिया है और कल यानी 23 मई को इसका आखिरी दिन है. 11 दिनों में दुनियाभर की तमाम हसीनाओं के ग्लैमर और फैशन का जलवा 'कान्स' के रेड कार्पेट पर देखने को मिला, लेकिन इस इवेंट के 11वें दिन एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने देखकर हर किसी का दिल दहला उठेगा.यहां के होटल में एक मॉडल पर जानलेवा हमला हुआ है.मॉडल ने खून से लथपथ वीडियो भी शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से सामने आया वीडियो मॉडल और ब्यूटी क्वीन एंड्रिया डेल वैल (मिस वेनेजुएला 2025) ने शेयर किया है, जिसमें उनका पूरा चेहरा खून से लथपथ नजर आ रहा है. वीडियों में उनके फेस पर गंभीर चोटें और खून बहता साफ-साफ देखा जा सकता है. उन्होंने इस क्लिप को शेयर करते हुए अपने ही स्टाइलिस्ट जियोवानी पर आरोप लगाया कि, उनके स्टाइलिस्ट लागुना ने उन पर चाकू से वार किया है. इस वीडियो में 29 साल की एंड्रिया जब खुद को रिकॉर्ड कर रही थीं, तब स्टाइलिस्ट लागुना कमरे के सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था. इस खौफनाक वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है और लोग अपनी फेवरेट मॉडल को लेकर जिंता जता रहे हैं.
वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एंड्रिया को वीडियो में स्पैनिश भाषा में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'देखो, जियोवानी लागुना ने मेरे साथ क्या किया. बधाई हो जियोवानी, मैं यही चाहती थी कि तुम सबको दिखा दे कि तुम असल में क्या हो...' हालांकि, दोनों के बीच बहस किस बात पर शुरू हुई, इसकी असल वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह झगड़ा कान्स फिल्म फेस्टिवल से जुड़े काम के दौरान ही हुआ. बता दें कि, एंड्रिया के साथ ये घटना कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के दौरान फ्रांस के कान्स शहर में उनके होटल के कमरे में हुई.
? La modelo y reina de belleza Andrea del Val denunció haber sido agredida por el estilista Giovanni Laguna mientras ambos se encontraban en #Cannes, Francia, durante actividades relacionadas con el Festival de Cannes. Videos difundidos en redes muestran a la miss con el rostro… pic.twitter.com/VynG7g4bfI
— OJOseco (@OjoSecoEcuador) May 22, 2026
हालांकि, इस घटना की खबर मिलते ही फ्रांसीसी पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी स्टाइलिस्ट जियोवानी लागुना को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और आगे की जांच चल रही है. वेनेजुएला और मैक्सिको की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस लग्जरी होटल में ठहरे बाकी के गेस्ट्स ने कमरे से जोर-जोर से चिल्लाने, मारपीट और चीख-पुकार की आवाजें सुनीं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और होटल प्रशासन को इसकी जानकारी दी.
?#EnVideo | Luego de la denuncia por parte de la Miss Venezuela Global, Andrea Carolina Del Val, por agresión del estilista Giovanni Laguna, surge nuevo video donde se oberva una discusión entre los implicados.
?Cdltnews#Globovisión #Espectáculos pic.twitter.com/wgtnIQF7PQ
— Globovisión (@globovision) May 21, 2026
खबरों के मुताबिक, हमले के बाद एंट्रिया डेल वैल को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और अब वह खतरें से बाहर बताई जा रही हैं. हालांकि, दोनों के बीच हुए इस भयानक झगड़े की असली वजह क्या थी, यह अभी तक साफ नहीं है और फ्रांस की पुलिस ने भी अभी तक इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.